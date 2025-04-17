鮑爾警告關稅衝擊 暗示Fed不降息 股市重挫

聯準會主席鮑爾16日在芝加哥提出警告，川普政府的關稅戰極可能再引發通膨，美股三大指數應聲下跌。（美聯社）

聯準會 (Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)16日示警，川普總統的關稅政策極可能導致通膨，可能對經濟造成長期傷害的風險；美股三大指數繼續大跌，其中那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)再次接近熊市區域。

華爾街日報(WSJ)報導，鮑爾表示，央行 迅速緩衝經濟不受川普貿易戰影響的靈活性可能降低，且消費者「很有可能」面臨更高的價格，且美國經濟在短期內，會因為關稅而出現更高的失業率。

鮑爾在芝加哥經濟俱樂部(Economic Club of Chicago)發表的演講中表示，這會對央行造成「構成艱鉅挑戰的局面」，因為央行為解決通膨壓力而採取的利率措施會讓失業率惡化，反之亦然。鮑爾說：「我們無疑將做出非常艱難的判斷」。

他仍然無視總統川普的降息呼籲，重申先觀望再行動。

鮑爾對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，美股三大指數16日大幅下跌。

道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average，道瓊指數)下跌699.57點或1.73%收3萬9669.39點。

史坦普500指數(S&P 500)下跌120.93點或2.24%收5275.7點，其中又以資訊科技類股領跌。

那斯達克綜合指數(Nasdaq composite，那指)下跌516.01點或3.07%收1萬6307.16點；那指較近日新高下跌約19%，接近熊市區域。

報導指出，在這種情況下決定如何訂定利率時，聯準會將權衡通膨率與其2%目標差距、勞動力市場有多疲軟，以及此二變數需時多久才能改善。

鮑爾另暗示，若兩者發生衝突，央行可能優先考慮其通膨目標，而非勞動力市場。

鮑爾表示，聯準會將試圖平衡這兩個目標，「記住，沒有價格穩定，我們就無法實現使所有美國人受益的長期強勁勞動力市場」。

鮑爾接著說，聯準會的重點將是確保關稅造成的任何一次性漲價，都不會助長持續性的價格上漲。

2022年，聯準會以40年來最快的速度升息，以防物價急劇上漲；官員最初認為聯準會「暫時」誤判情勢，或可能放手維持高通膨。

許多經濟學者認為，央行原本可望在去年年底前，成功降低通膨，而不會出現衰退；當時的通膨率已從三年前的超過7%峰值，降至年初的2.5%。