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川普想要圍堵中國 恐要求談判國跟進二級關稅、少買中貨

編譯葉亭均／綜合外電
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川普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來。圖為美國總統川普。(美聯社)
川普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來。圖為美國總統川普。(美聯社)

彭博資訊報導，知情人士透露，川普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來。

數十個國家正在尋求從美國總統川普歷史性的進口關稅措施中獲得減免或豁免。做為交換條件，美國計劃要求這些國家採取措施限制中國的製造業實力，確保中國無法找到繞過川普關稅的途徑。

一位知情人士表示，川普的高級經濟顧問正討論要求其他國家的代表對來自某些與中國關係密切的國家的進口商品徵收所謂的「二級關稅」。其他知情人士說，美國還希望貿易夥伴不要吸納來自中國的過剩商品。其他有關在中國議題方面的妥協讓步方案，也可能被擺上談判桌。

據一位了解政府想法的人士透露，墨西哥官員預期美國將要求該國提高從中國進口電動車的關稅。墨西哥經濟部不予置評。

白宮沒有立即回覆置評請求。

彭博分析，此舉相當於川普團隊試圖利用長期合作夥伴來圍堵中國，並向北京方面施壓要求其改變經濟方面的做法。目前還不清楚這一策略能否奏效；一些外國官員結束與美國的初期協商後，對關稅協議達成的可能性半信半疑。

川普15日接受福斯新聞採訪時，被問到是否會迫使拉美國家在中國的「一帶一路」倡議和美國投資之間做出選擇時，川普表示，「也許他們應該這麼做」。

川普親自參與了與其他國家的談判。他在周三親自由美國財政部和商務部率領、與日本經濟再生大臣赤澤亮進行的談判。

在會談結束後，川普在社群媒體上發文表示：「很榮幸剛剛與日本代表團就貿易問題舉行會談。取得重大進展！」

美國財長貝森特對於攜手盟國來圍堵中國的想法極為推崇。貝森特現在在美國貿易談判中扮演主導角色。

貝森特上周談到美國的一些傳統夥伴國時表示，「他們是很好的軍事盟友，但不是完美的經濟盟友」。貝森特對達成協議持樂觀態度，並表示「我們可以做為一個群體與中國接觸」。

另一方面，白宮新聞秘書李維特周二宣讀一份她說是川普口述的聲明，「球在中國那邊，是中國需要與我們達成協議，我們並不需要跟他們達成協議」。

據知悉北京方面想法的知情人士透露，中國希望在同意進行貿易談判前先看到美國政府採取一系列措施，包括約束內閣官員發表輕蔑言論和提高美國內部立場一致性，以及願意解決中國對美國制裁和台灣議題的關切。

彭博分析，川普的圍堵計畫若要取得成功，必須獲得歐洲和亞洲國家的支持，而這些國家一直不願大幅減少與中國的往來。川普不分敵友加徵關稅的行為，也導致一些國家不再將美國視為可靠盟友。

川普 關稅 白宮

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