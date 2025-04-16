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與川普談判最佳手段？學者：讓他獲勝 贏多贏少不重要

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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學者指出，日本政府已經成立上千的諮詢中心，來幫助小型企業釐清如何應付美國關稅，日本各政黨也拿出不同提案，以減少對消費者的衝擊，包括降低消費稅，或成立基金等。(歐新社)
學者指出，日本政府已經成立上千的諮詢中心，來幫助小型企業釐清如何應付美國關稅，日本各政黨也拿出不同提案，以減少對消費者的衝擊，包括降低消費稅，或成立基金等。(歐新社)

川普總統16日親自參與和日本代表團的關稅談判；川普表示，他非常榮幸能與日方會面，雙方的討論「非常有進展」（big progress）；有學者分析指出，日方未持報復立場，並認為現在最好的談判手段，就是讓川普贏。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正在美東時間16日從東京羽田機場啟程赴美，計畫與美國官員展開貿易談判；川普於美東時間16日上午也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，日方將與美國談判關稅、美國對日軍援的開銷，以及貿易公平等議題。

川普說，他將與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）一起參與會議；川普說，希望雙方見面能討論出對兩國都好的結果；川普並在16日下午再度發文稱，他非常榮幸與日方代表團會面，並認為雙方討論有非常好的進展。

牛津大學日本政治和國際關係助理教授戈韋拉（Kristi Govella）分析指出，日本對川普的關稅政策有三種反應，一是對內的，包括日本總理石破茂視其為國家危機，並呼籲日本政黨團結一致來解決問題。

戈韋拉指出，不僅日本政府成立上千的諮詢中心，來幫助小型企業釐清如何應付美國關稅，日本各政黨也拿出不同提案，以減少對消費者的衝擊，包括降低消費稅，或成立基金等。

戈韋拉說，日本第二部分的反應是對外的，包括任命赤澤亮正負責與貝森特談判，並指出赤澤亮正是石破茂在政治上非常近的盟友；戈韋拉評估，日本會在談判中提出日本過去對美國經濟的貢獻，未來也願意再做進一步的貢獻。

此外，戈韋拉說，日本也與其他國家聯繫，試圖維護既有的貿易秩序，以保護相對開放、貨品自由流通的市場。

日本經濟學者浦田秀次郎日前表示，日本代表團訪美，就是希望知道川普想要什麼，其中不只有經濟議題，同時也包含安全、匯率等議題，並表示，報復（retaliation）對日本來說不是可行的選項；浦田秀次郎認為，日本的國家安全仰賴美國，所以日方不想危害日本與華府的關係。

戈韋拉也呼應這一點說，「你不會聽到日本討論到報復」；戈韋拉說，日本不會認真考慮報復，尤其日本是美國重要的盟友，且在安全議題上非常依賴美國；日本不願冒險承擔經濟和安全上的後果。

至於什麼才是與川普最佳的談判手段？華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問賴因施（William A. Reinsch）認為，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的三步策略非常成功。

賴因施指出，三步策略的第一步是有禮貌的宣示國家主權，不要直接戳向對方；第二步是給出小的讓步和優惠，尤其是既有、已經存在的計畫；最後一步則是讓川普獲勝。

賴因施觀察說，比起獲得什麼，贏得勝利對川普來說更重要，特別是川普喜歡用零和思維看事情。

川普 關稅

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