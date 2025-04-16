中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

中國製的注射器和針頭輸美關稅來到245%，是關稅率最高的商品之一。（路透）

針對中國對美國採取報復性關稅 ，白宮15日指出，中國將面臨高達245%的關稅。紐約時報報導，245%是針對部分品項，而非全面關稅，像是注射器和針頭等。

報導指出，雙方近來的報復性關稅行動，使進出口商品的平均稅率飆升，甚至在部分情況下，關稅金額已高於商品本身的價格。

然而，貿易律師、報關行與進口商指出，由於關稅制度錯綜複雜，並非所有商品都會面臨天價稅率。在某些情況下，關稅會層層疊加；也有可能相互抵銷，甚至間接降低成本。

根據目前制度，美國針對中國商品的進口關稅可區分為4大類，分別是基礎稅率（Base rate）、2025年前的保護關稅（Pre-2025 protectionist tariffs）、鋼鐵、鋁與汽車關稅（Steel, aluminum and auto）和芬太尼與對等關稅（“Fentanyl” and “reciprocal” tariffs）。

實際稅率最終取決於產品類型、使用材料與原產地、是否適用特殊稅率，以及是否屬於豁免商品。

Miller & Chevalier律師事務所海關律師莫希卡（Richard A. Mojica）表示：「各家公司都在爭相降低關稅風險，尤其那些供應鏈與中國有高度連結的公司。但可運用的工具十分有限。」

●智慧型手機 ：0%基礎稅率+20%芬太尼關稅=20%總關稅

以具體商品為例，美國在2024年進口近520億美元的智慧型手機，其中逾8成來自中國。這些產品原本可能面臨高達145%的關稅，不過，美國海關11日公布的新指引中，筆記型電腦與智慧型手機已被排除在125%「對等關稅」之外，但仍需負擔年初新設的基本進口稅20%。

●注射器和針頭：0%基礎稅率+100%的2025年前保護關稅+20%芬太尼關稅+125%對等關稅=245%總關稅

而針對中國製的注射器，則是關稅率最高的商品之一，高達245%。這類產品自川普 第一任期即被課稅，拜登政府上任後更進一步於去年9月加徵100%關稅，以展現對中強硬立場並保護美國本土製造業。

此外，美國對中國製的衣物、太陽能板與電動車等產品，也廣泛課徵7.5%至100%不等的懲罰性關稅，原因在於中國被指控以遠低於市場價格銷售，衝擊美國產業。

加上本周新關稅，美國進口商對部分中國商品的稅負將達到245%，等同於商品價格的2.5倍。

●玩具：0%基礎稅率+20%芬太尼關稅+125%對等關稅=145%總關稅

美國市場約四分之三的玩具皆來自中國，原本如三輪車、絨毛玩具、玩偶與拼圖皆可免稅進口，現已統一課徵145%的關稅，零售價格勢必大幅調漲。

●羊毛衫：16%基礎關稅+7.5%的2025年前的保護關稅+20%芬太尼關稅+125%對等關稅=168.5%總關稅

某些商品即便與產地無關，也須承擔既有的特定類別稅率。例如羊毛毛衣原本課徵16%的基礎關稅，若再加上川普第一任期內施行的額外關稅，平均總稅率約為24%。但隨著2月新關稅生效及本周的對等關稅，中國製羊毛衫的進口稅負再度飆升。

●鋁製戶外椅：0%基礎關稅+25%的2025年前的保護關稅+25%鋁、鋼關稅+20%芬太尼關稅=70%總關稅

金屬產品方面，鋼鋁零件原本已列入川普政府2018年課徵的25%全球性關稅名單。最新一輪關稅範圍則更廣，涵蓋含鋁或鋼材料的各類成品。儘管美國大多數金屬進口來自加拿大等國，中國依舊供應大量含金屬零組件。

值得注意的是，本周的「對等關稅」中排除了鋼鋁產品，使得中國製金屬品項的總稅率反而低於其他類別。

●車門鉸鏈：2%基礎關稅+7.5%的2025年前的保護關稅+12.5%鋁、鋼關稅+25%汽車、汽車零件關稅+20%芬太尼關稅=67%總關稅

另一方面，進口汽車與零件也受到新稅波及。5月起，包括車門鉸鏈在內的汽車零組件，將同時面臨汽車零件與鋁製品兩項稅率疊加；儘管如此，這類產品將被排除於中國專屬的「對等關稅」之外。

與此同時，部分商品如童書則屬「資訊性物品」，仍享有免稅待遇。根據數據，美國每年進口近6億美元的童書，其中93%來自中國。