日本首相顧問：對美關稅談判 日本「有很多牌可打」

日本首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史。（路透）

日本 首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史指出，日本對美國關稅 談判「手上有很多牌可打」。

日本首席談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正即將來美訪問，和美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾展現談判，新浪接受CNBC訪問，對於這次貿易談判表示「審慎樂觀」。

他指出，日本不僅是美國最大的外國投資國，也是美國公債的最大海外持有國。

他說，日本應該進一步討論擴大對美投資的機會，並繼續持有規模龐大的美國公債，他說：「我們知道總統（美國總統川普 ）非常在意債市動盪。」

日本目前握有高達1.1兆美元的美國公債。川普曾表示，上周美債市場拋售潮是他對「對等關稅」政策急踩煞車的原因之一。

新浪表示，東京還有另一張牌可打，就是討論軍購，日本現正努力將國防支出提高到占國內生產毛額（GDP）的2%。

新浪說：「我們應該讓雙邊關係正常化，畢竟日本是美國最重要的盟友。我們希望雙方關係回到正常軌道，並在區域安全層面提升美日關係。」

川普已對日本課徵24%的「對等關稅」，雖然自4月9日起已暫緩90天，但目前維持10%的基準稅率。

新浪也表示，在當前情勢下，日本來美投資並非理想選擇，但他也坦言，美國的生產力遠高於其他國家，仍具投資吸引力。