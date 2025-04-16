沒有台灣…財長：關稅談判 英、澳、韓、印、日列優先

財政部長貝森特15日宣布，優先談判關稅的五個國家分別是英國、澳洲、南韓、印度和日本。(路透)

川普 總統宣布對眾多國家暫停徵收一系列對等關稅 90天後，財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布，優先談判關稅的五個國家分別是英國、澳洲、南韓、印度和日本 ；其中沒有台灣。

華爾街日報(WSJ)引述消息人士說法報導，上列國家是貝森特的首要目標，貝森特持續與前述國家的官員保持聯繫。

貝森特15日接受彭博(Bloomberg)採訪時表示，美國的盟友會從談判中受益，率先參與談判的國家將獲得「先行者優勢」。

被問到各國協商是否會撤銷對等關稅，貝森特回答，各國要拿出最好的提案，至於美國最重要的貿易夥伴，川普將親自參與談判。

知情人士透露，日本經濟再生大臣赤澤亮正(Ryosei Akazawa)16日起，在華盛頓與貝森特和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)談判，但相關會議預料是初步協議，可能不會立即達成協定。

日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)14日表示，日本不會為了迅速達成協議而讓步。

「日本產經新聞」報導，因應美國關稅，日本政府已召開綜合對策小組會議討論，確認跨部會合作方針，並成立作業小組，討論談判戰術、國內產業支援對策等。

日本與美國談判的重點聚焦汽車、農產品，美方可能要求日本放寬汽車安全標準，或要求日本支援阿拉斯加開發液化天然氣(LNG)。

此外，美方也可能要求日方提高國防費；川普曾批評，「美日安全保障條約對美國不公平」。

在台灣方面，台灣原先被徵收32%關稅，之後暫時降至10%，後者為期90天。

台灣總統賴清德11日表示，台灣在第一批的談判名單內，如今遭質疑是為了安撫民心才這麼說。

賴清德當時在一場與機械器具業者的座談會上表示，對美國的談判策略與方向，會盡力降低對等關稅，從台美雙方的貿易協定開始談起；另外，台灣也會討論採購、投資，以及排除美國要求的非貿易關稅障礙等方式，同時改善產地標示不實(俗稱「洗產地」)的問題。