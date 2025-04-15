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美中貿易戰兩敗俱傷 學者估2個月後上談判桌

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美中貿易戰愈演愈烈，有學者預測，兩國大打貿易戰造成兩敗俱傷，可能在2個月後就會讓雙方坐上談判桌。圖為上海一處港口。(歐新社)
美中貿易戰愈演愈烈，有學者預測，兩國大打貿易戰造成兩敗俱傷，可能在2個月後就會讓雙方坐上談判桌。圖為上海一處港口。(歐新社)

美中貿易戰愈演愈烈，有學者預測，兩國大打貿易戰造成兩敗俱傷，可能在2個月後就會讓雙方坐上談判桌。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）15日舉行「分析美中不斷升級的貿易衝突與稀土出口限制」（Analyzing the Escalating U.S.-China Trade Conflict and Rare Earth Export Restrictions）線上記者會。

CSIS資深顧問甘迺迪（Scott Kennedy）認為，美中談判不會那麼快發生，但他預料2個月後，雙方都因貿易戰而蒙受巨大的經濟和政治損失之後，就會展開談判。

不過，甘迺迪認為，美中達成大型協議的機率非常小，但至少會達成保住雙方顏面的協議，並各自聲稱在談判上獲得勝利：美方將聲稱他們讓中國做出讓步，而中國則會聲稱他們站穩立場，抗住來自美國的壓力。

甘迺迪認為，雙方展開談判的關鍵仍在於各自能承受多大的損失和痛苦；不過，甘迺迪也不排除美中貿易戰進一步升級，有可能邁向美中金融戰，開始對彼此的銀行開刀，並認為，如果情勢真的失控，就會涉及安全議題，到時便要密切注意包括南海、台灣、烏克蘭、伊朗和中東的情勢。

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