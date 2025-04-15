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關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查

編譯廖振堯／綜合報導
川普政府啟動對晶片和藥品的國安調查，以決定如何徵收對等關稅。圖為印刷電路板上的晶片。(路透)
川普政府啟動對晶片和藥品的國安調查，以決定如何徵收對等關稅。圖為印刷電路板上的晶片。(路透)

14日稍早，川普總統暗示即將徵收新的半導體和藥品關稅，以支持美國國內生產。當天下午一份聯邦通知稱，政府已據貿易擴張法(Trade Expansion Act)第232條款(Section 232)向進口晶片和藥品展開國家安全調查。

紐約時報報導，調查將涵蓋用於製造半導體的機器、含有晶片的產品、各種藥物成分。這份通知還指出，川普政府早於4月1日就開始調查進口半導體和藥品，然而此前川普和白宮都沒有透露調查程序已經正式開始。

白宮發言人德賽(Kush Desai)在一份聲明確認此事，稱川普總統「長期以來一直清楚製造業回流的重要性，這對我國的國家和經濟安全十分重要」。

川普14日在白宮露面時向記者表示關稅越高，製造回流得越快，並提到了他對鋼鐵、鋁和汽車徵收的進口關稅。川普也認為進口了太多重要藥品，「我們不再自己生產藥物了」。盡管中國、愛爾蘭和印度是某些類型藥品的重要來源，但有些藥品至少有一部分是在美國生產的。

白宮國家經濟會議(NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)同日也向記者表示，徵收晶片關稅是出於國家安全需求，「我喜歡舉這個例子：如果你有一門大砲，但砲彈卻要從對手那裡取得，那麼如果發生某種行動，你可能就無砲彈可用了。所以你可以對砲彈徵收關稅。」川普已經動用第232條款的權力調查進口鋼鐵、鋁和汽車，並徵收25%關稅；此前也利用同樣權力調查進口木材和銅。

川普11日豁免了智慧型手機、筆記型電腦、電視和其他電子產品的關稅，這些商品約占美國從中國進口商品的四分之一；川普政府辯稱，此舉只是「澄清」分類，並表示依然將納入國安調查範圍。但產業高層和分析師質疑，真正動機是為了避免許多消費性電子產品大幅漲價帶來的反彈情緒，或是為了幫助蘋果等大型科技公司，這些公司近日聯繫白宮辯稱關稅將損害他們的利益。

川普政府啟動對晶片和藥品的國安調查，以決定如何徵收對等關稅。圖為中國生產的晶片。...
川普政府啟動對晶片和藥品的國安調查，以決定如何徵收對等關稅。圖為中國生產的晶片。(美聯社)

川普 關稅 白宮

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