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川普：可能暫緩進口車25％關稅 我是很有彈性的人

記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普14日表示，他有可能暫緩25％的進口汽車關稅，讓汽車製造業得以有時間轉移到美國製造，並稱自己是「非常有彈性的人」。媒體分析，川普這番話可能讓關稅刀下的車廠鬆一口氣，但也為關稅政策蒙上更多不確定性。

川普14日與薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)在白宮會面。有媒體詢問川普是否將提出暫時的關稅豁免，川普說，他正在尋找方法來幫助汽車製造商，指這些公司正在轉型，需要更多時間來移動到美國生產。

而這樣暫時性的關稅豁免是否也涉及蘋果手機或其他智慧型手機？川普沒有正面回答，只說他是「非常有彈性的人」，指他不會改變想法，但他很有彈性。

川普也透露說，他最近與蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)會面，「接下來可能會有事情發生」；川普說，他不想傷害到任何人。

川普14日在橢圓形辦公室說：「我正尋找能幫助汽車製造商解決這個問題的方法。他們正改用加拿大、墨西哥及其他地方生產的零組件，他們需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」

彭博報導，這番話可能會讓因為汽車與輕型卡車進口關稅而陷入困境的車廠鬆一口氣，但同時也為川普整體關稅政策增添更多不確定性。此言一出，通用汽車、福特汽車及斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)的股價反彈飆高，扭轉早盤跌勢。

彭博分析，汽車進口關稅可能會使美國消費者面臨車價上漲，並嚴重破壞美國、加拿大及墨西哥高度整合的汽車供應鏈。不過，川普認為，這些關稅對於重振美國製造業是必要的。

川普已對進口整車課徵25%關稅，並計畫最晚在5月3日對汽車零組件實施關稅。白宮3月底曾指出，符合美墨加貿易協定(USMCA)免稅條件的車輛，仍需就零組件裡非美國生產的部分課關稅。

彭博報導提到，過去幾周來，前述的底特律三大汽車製造商持續遊說川普政府，不要將某些低成本汽車零組件納入關稅範圍。

知情人士透露，這三大車商已經表示願意為整車以及引擎和變速箱等大型零組件承擔關稅。但業者代表也向川普政府反映，如果對大範圍汽車零組件徵收關稅，將使業者成本暴增數以十億計美元，還可能導致裁員，這與川普重建美國汽車製造業的初衷背道而馳。

川普可能暫緩進口汽車關稅，讓業者有時間把供應鏈轉移到美國。圖為英國準備出口的汽車...
川普可能暫緩進口汽車關稅，讓業者有時間把供應鏈轉移到美國。圖為英國準備出口的汽車。(歐新社)

川普 關稅 白宮

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