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川普對中關稅頭疼 美亞馬遜賣家爆料 中供應商提議1違法解方

編譯易起宇／綜合外電
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一家亞馬遜上的家居品牌向財星雜誌爆料，中國供應商正向他們提議非法謊報進口商品金額，以規避關稅。 （路透）
一家亞馬遜上的家居品牌向財星雜誌爆料，中國供應商正向他們提議非法謊報進口商品金額，以規避關稅。 （路透）

美國總統川普的對中關稅不僅搞得亞馬遜和其他美國零售商人仰馬翻，也把中國製造商和所有進口產品到美國的經銷商事業搞得天翻地覆。現在據傳部分這些供應商正透過提供一項簡單但非法的方法給亞馬遜賣家，來維持他們的事業：謊報進口到美國的亞馬遜商品價值，以降低新關稅稅率下需繳交的稅額。

財星雜誌（Fortune）報導，據記者看到的電子郵件和微信訊息，大約有五、六家中國供應商，向一家在亞馬遜上有高可見度的中型家居用品品牌主管，提議這項非法解方。

其中一家供應商向該品牌表示：「許多美國公司都有用較低金額的發票來報關，以減輕關稅。你們也可以考慮一下。」另一家供應商則說：「我們可以修改商業發票上的申報金額，來幫忙減輕關稅成本。」

也有些供應商提議另一套解方，也就是所謂的「完稅後交貨」（Delivery Duty Paid，DDP）。這種情況下，供應商將負責處理貨物通關，而不是美國品牌，謊報進口品價值基本上變成是品牌行為。這麼做的目的，是為了替美國賣家製造和海關間的緩衝，至少一部分是如此。

這家家居用品品牌的創辦人向財星表示，「有些供應商有提到，他們已為許多我們的競爭者這麼做」。據財星看到的簡訊，其中一家供應商說，有些總部位在中國的亞馬遜賣家，也使用同樣策略來降低關稅。

該名創辦人表示，「我們擔心有些較小的進口商，不了解他們可能陷入的法律麻煩，就遵循供應商提供的有問題解方」。

亞馬遜 關稅 微信

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