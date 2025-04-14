從協議到不屈服… 北京文職官員進入「戰時狀態」

川普(左)政府官員表示，美國曾多次詢問中國外交官，習近平(右)是否會要求與川普通電話，但「答案一直是否定的」。（路透）

四名知情人士透露，中國已勒令北京的文職官員進入「戰時狀態」(wartime footing)，並下令發動外交魅力攻勢，鼓勵其他國家抵制川普 總統的關稅 。

路透引述消息人士說法報導，中國共產黨的宣傳官員在構建中國的應對措施方面發揮要角，政府發言人透過社群媒體發布前領袖毛澤東曾說「我們絕不會屈服」的挑釁片段。

兩名知情人士表示，作為「戰時」態勢的一環，外交部和商務部 的官員奉命管制休假，手機必須全天候開機、隨時待命；負責美國的部門繃緊神經，其中不乏應對川普第一任期措施的官員。

川普在4月2日「解放日」(Liberation Day)後採取的激進姿態，標示北京應對美國的轉折，北京曾試圖避免一場急速惡化的貿易戰。

幾個月來，中國外交官試圖與川普政府建立高層級的溝通管道，以捍衛中國內閣在官方媒體宣傳的「雙贏」貿易關係。

樂觀的中國觀察家甚至希望與川普就貿易、中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」，或甚至台灣，達成協議。

但路透記者訪問多位美中政府官員，以及熟稔美中雙邊交流情況的外交官和學者，他們認為，中國已經從尋求達成協議，轉變為以報復性關稅反擊並揚言全面反抗。

其中四篇報告提及中國外交官已與其他受川普關稅影響的國家接觸，包括向多國提議合作；兩名知情人士透露，北京已聯繫美國在歐洲的長期盟友、日本和南韓。

中國外交部未回覆路透記者的詢問，而中國駐美國大使館的發言人重申中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應美國關稅的說法表示，北京不願打貿易戰，但也不怕打。

林劍曾說，「美方將自身利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全球各國的正當利益服務美國的霸權，必遭國際社會更強烈的反對。」

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，他「沒有與中國接觸」，而川普希望直接與中國國家主席習近平談判。

川普政府官員表示，美國曾多次詢問中國外交官，習近平是否會要求與川普通電話，但「答案一直是否定的」。

上海復旦大學的國際關係專家趙明昊表示，這種外交聯繫方式「在中國的決策體系中完全行不通」，「對中方而言，通常會在工作層面達成協議並開展相關工作，接著才能安排峰會」。