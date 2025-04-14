中輸美電子豁免商品達千億元 美：仍有20%關稅

中國輸往美國的電子商品價值約1000億美元，川普總統今天將宣布如何課稅，衝擊巨大。圖為中國的半導體晶圓廠。（新華社）

美國11日宣布將智慧手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅 範圍之外。機構認為，此舉對中國出口美國是一大利多，此次豁免涵蓋來自中國商品金額約1,000億美元，占中國出口美國產品總金額近七成之多。

美國海關與邊境 保護局（CBP）11日發布更新稅則公告，豁免包含智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理及記憶體晶片、通訊設備、顯示器與模組、半導體相關等類別商品的進口稅率，排除在川普 對中國課徵的125%關稅、以及對幾乎全球課徵的10%基本關稅適用名單之外，不受「對等關稅」影響。

依美國國際貿易管理局（USITA）數據，2024年中國對美貿易進口4,389億美元，出口1,435億美元，貿易逆差2,954億美元。

在進口商品中，前五大包括智慧手機等產品508億美元、個人電腦等產品361億美元、電池產品178億美元，玩具134億美元，以及汽車零部件93億美元。

宏觀研究機構「坦途宏觀」（GFM Research）發文指，經該機構測算，本次豁免來自中國的金額約1,000億美元（存在高估）。

「坦途宏觀」認為，川普可能較忌憚關稅直接衝擊美國對外依賴度高的下游消費品。此外，豁免GPU、智慧手機的關稅，或也是希望避免關稅對科技業的巨大衝擊。

川普及商務部長都已聲稱，14日會對這些商品再加個別關稅，理由是對等關稅行政令明確提出豁免「鋼鋁、汽車、藥品、半導體」，而前兩者都是已是被加徵232條款關稅的商品。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）近日在社群平台發文澄清，這些電子產品仍面臨20%的利用國際緊急經濟力量法案（IEEPA）關稅，即最初芬太尼問題的20%關稅。不過，仍比超過100%低得多。