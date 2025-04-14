對美國軍事製造商 中國恐「永久禁售」稀土

中國已開始限制稀土的出口，甚至有可能由暫時性變成永久性，將很快打擊到汽車、科技及軍事產業。（路透）

中國已暫停用途廣泛的關鍵稀土 和磁鐵等礦物出口；這些對全球汽車、航空、半導體及軍工產業至關重要的元素，供應有被掐斷之虞。在許多中國港口，稀土磁鐵已停止出貨，中國政府正在制定新的法規，一旦就位，法規可能永久限制供貨給某些公司，包括美國軍事製造商。

紐約時報 13日報導，中國暫停出口稀土元素及磁鐵，是為報復川普總統激烈調升對中國商品的關稅。

全球有六種稀土金屬完全在中國提煉，九成稀土磁鐵在中國生產；北京4日下令，限制這些物質出口。那些金屬，以及用其生產的特殊磁鐵，只有取得特殊出口執照才能運出中國。

但中國就核發那些出口執照，幾乎沒開始著手制定體制。許多產業決策人物為此極為驚駭，唯恐流程可能拖很久，目前中國境外那些礦物及產品的供應，可能變得很慢。

紐時以汽車大城底特律及各地工廠為例，指若是用完了強力稀土磁鐵，就無法組裝汽車及其他產品，因為電動引擎一定要有這些磁鐵。各公司替意外事件如中國禁止出貨而建立的應急存貨，其數量差異很大，所以中斷生產的時機難以預測。

目前暫停出口的所謂稀土重金屬，用在生產很多種電動引擎必用的磁鐵，而那些引擎是電動車、無人機、機器人、飛彈及太空 船的關鍵組件。燃油汽車也要用到擁有稀土磁鐵的電動引擎，才能做操控方向盤之類的關鍵任務。

稀土金屬也要摻進去，才能生產化合物，供製造戰機引擎、雷射、汽車照明燈及一些火星塞之用。稀土金屬也是電容器的關鍵成分，而電容器是電腦晶片的用電組件，提供人工智慧伺服器以及智慧手機的電力。

「美國元素」(American Elements)集團主席兼執行長席爾佛（Michael Silver）表示，集團獲告知，要等45天才能核發出口執照，稀土金屬及磁鐵才能恢復出口。席爾佛表示，公司上個冬天預料到美、中貿易戰，已增加庫存，足以滿足現有合約，同時等候中國的相關執照。