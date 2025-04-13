美國提豁免清單 分析：華府意識到關稅對消費者帶來痛苦

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）評論豁免對等關稅的公告時強調，蘋果和輝達（NVIDIA）這類公司仍盡可能加快腳步將製造業務遷回美國。(歐新社)

美國將手機、電腦等電子產品列入高額對等關稅 豁免清單，讓仰賴全球供應鏈的蘋果等科技公司暫鬆一口氣。外媒指出，這顯示川普 政府逐漸意識到關稅對因通膨而焦頭爛額的消費者可能帶來的痛苦。

中央社綜合法新社與路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至美東時間5日凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。

美國智庫蘭德公司（RAND）高級研究員迪皮波（Gerard DiPippo）表示，美國海關的資料顯示，這些豁免對等關稅的產品占中國銷美貨物比重達20%以上。

這項公告並未解釋這些項目豁免對等關稅的原因，但使蘋果（Apple）、戴爾科技公司（Dell Technologies）和其他許多進口商鬆了一口氣。

至於中國銷美商品，根據白宮 官員，本次豁免僅適用125%對等關稅部分。川普先前因為類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，這部分關稅仍保留。

這項豁免公告顯示，美國總統川普（Donald Trump）政府內部日漸意識到，他的關稅將對厭倦通膨上揚的消費者帶來痛苦。

分析師預估，即使美國對中國輸美產品課徵稅率較低的54%關稅，蘋果iPhone的頂級規格機型價格可能從每支1599美元飆漲至2300美元。經濟學家和分析師並預估，若課徵125%關稅，美中貿易大致上會停擺。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的資料，美國2024年從中國進口最多的產品是智慧手機，進口總額達417億美元，其次是中國製筆記型電腦，進口總額為331億美元。

路透社11日報導，蘋果近來包機從印度空運600萬噸的iPhone（將近150萬支）至美國，而且正在印度增產，以因應川普關稅。

川普去年大選順利重返白宮，很大程度與他承諾降低物價有關。美國通膨上揚導致前總統拜登（Joe Biden）與民主黨陣營拚經濟的名聲蒙塵。

然而，川普上任後發動所謂的「對等關稅」政策，不僅掀起美國經濟步入衰退的隱憂，也招致部分共和黨人士批評，他們不樂見明年期中選舉時，國會主導權落入民主黨手中。

美國豁免對等關稅的許多產品通常不在美國製造，像是硬碟和電腦處理器。川普主張，關稅是讓製造業回流美國的一種方式。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）評論豁免對等關稅的公告時強調，蘋果和輝達（NVIDIA）這類公司仍盡可能加快腳步將製造業務遷回美國。

不過，許多分析師說，提高美國產量可能仍需耗時數年才能辦到。

有「末日博士」之稱的美國紐約大學（NYU）教授羅比尼（Nouriel Roubini）12日在社群媒體X發文說，美國仍對複雜度較低的產品課徵關稅，因此川普的「豁免不會讓iPhone或科技產品的製造業務回流，也不會使我們（美國）不能也不會在本地生產的便宜產品回流」。