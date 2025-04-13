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川普向習近平釋放的信息混亂 崔天凱曾尋求談判吃閉門羹

編譯盧炯燊／綜合報導
美中關稅戰愈演愈烈，川普總統(左)向中國國家主席習近平(右)釋放的信息混亂，兩人均拒絕讓步。(路透)
美中關稅戰愈演愈烈，川普總統(左)向中國國家主席習近平(右)釋放的信息混亂，兩人均拒絕讓步。(路透)

美中關稅戰愈演愈烈，川普總統與中國國家主席習近平均拒絕讓步，「華盛頓郵報」12日指出，這兩個全球最大經濟體現在比以往任何時候都接近全面經濟決裂。這場貿易戰除導致全球嚴重經濟衰退的同時，也增加兩國發生衝突的風險。

華郵引述接近中國領導層的人士透露，在關稅戰導致市場日益增長的恐慌背後，更隱藏著一個深層的擔憂，那就是川普反覆無常的舉動，信息混亂，以及他上台後華府與北京之間缺乏任何有意義的溝通管道，意味著沒有可用的工具使雙方關係重回正軌。

華郵報導，中方早在川普二度當選前一年已做好準備，在他當選後中方更做好迎接貿易戰準備，但一直拒絕公開回應關稅問題，而是試圖建立秘密管道，以避免陷進「政治鬧劇」。

報導說，北京一直希望與華府建立溝通管道，但未能如願。

川普曾表示，他願意與中國達成協議，北京也想達成以中方意願為主的協議，例如購買更多美國產品、在美國投更多資等。但自川普就職以來，無論中方高級官員如何試圖與新政府接觸，結果都是吃閉門羮。

該報指出，前中國駐美大使崔天凱今年2月秘密前往華盛頓會見智庫代表，探討北京如何與新政府接觸。在川普首個任期，崔天凱與川普女婿、時任白宮顧問庫許納(Jared Kushner)已建立類似的秘密管道，為兩國領導人會晤奠定了基礎。

消息說，當時崔天凱帶來中國最高層批准的提案，概述了潛在的方案尋求談判機會，避免兩國爆發貿易戰，但川普團隊認為崔天凱層級不夠高，連談都不想談，崔天凱最後受挫而回，北京亦決定做好和戰兩手準備 。

報導指川普團隊只想跟習近平的親信接觸，例如中共中央辦公廳主任蔡奇，認為崔天凱並非中方決策核心內人物。對於川普團隊這個想法，北京認為是跳脫了中方對外聯繫的固有框架，會帶來無法接受的政治風險。

華郵認為，在美中目前缺乏溝通的情況下，不僅沒有緩解的跡象，未來很可能會陷入相互報復的循環，甚至很難在短期內啟動談判。

中國前駐美大使崔天凱今年2月曾攜帶高層批准的方案，秘密前往華盛頓會見智庫代表，探...
中國前駐美大使崔天凱今年2月曾攜帶高層批准的方案，秘密前往華盛頓會見智庫代表，探討北京如何與川普政府接觸，結果無功而返。(路透)

川普 崔天凱 華郵

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