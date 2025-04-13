美台視訊談關稅 賴清德：過程順利 經貿辦：期待後續協商
台灣行政院「經貿談判辦公室」表示，台美雙方已於美東時間11日舉行視訊會議；雙方就「台美對等關稅」、「非關稅貿易障礙」、「出口管制」等多項經貿議題交換意見，基於國際慣例不便透露太多細節，但已為更有效、雙方共贏的談話建立基礎。
台灣賴清德總統12日表示，美方將台灣、以色列都列為第一批談判國家，台美雙邊已就關稅議題進行談判，「過程順利」。
賴清德表示，台灣外銷一年大概4000多億美元，銷往美國占23.4%。他說，76%的商品是銷往美國以外的地區，大家要面對美國對等關稅的衝擊，但不用太恐慌，台灣的經濟產業韌性已經存在。
賴清德說，談判小組已經成立。另外，台灣將擴大對美採購、降低貿易逆差、擴大對美投資、深化台美產業及經貿合作，積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時解決美國關切多年的高科技產品出口管制、低價傾銷的洗產地問題。
「世界正在改變，台灣要掌握機會。」賴清德說，在所有當前國際形勢中有三大挑戰，第一是國際情勢快速發展，例如沒有想到川普總統會在這麼快時間內提出對等關稅政策；第二是集權、威權主義也持續集結擴張，這將挑戰地緣政治或世界和平穩定；第三是淨零轉型，數位轉型的挑戰。
他表示，「吃苦當作吃補」是台灣精神，台灣要把握機會。在產業上，建立非紅供應鏈的關鍵地位，讓台灣可以持續發揮正面功能，讓台灣經濟產業發展得以持續進步。
行政院長卓榮泰表示，台美談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化、排除非關稅貿易障礙，也非常在意台灣或其他國家為中國洗產地，導致中國產品違規轉運到美國及其他國家；他已呼籲全台業者，要肩負起反傾銷、反洗產地的責任，MIT(台灣製)絕不能有MIC(中國製)在裡面。
美國貿易代表葛里爾11日接受訪問時已透露，將與台灣、以色列就關稅問題進行對談。
台灣「經貿談判辦公室」12日表示，雙方期待近期內後續協商，但對於雙方談判的官員層級、會議長度及議題等細節，沒有進一步說明。
經貿人士分析，貿易談判雙方舉行第一次會議，究竟是程序性地設定議題，或是直接切入內容交涉並無一定慣例，端看每次的議題與當下情況。不過，如今面對不按牌理出牌的川普政府，「過去的談判經驗恐怕都沒用了」。
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