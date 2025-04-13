關稅炸彈 讓購屋者卻步 擔心房市崩盤 佛州人紛售海景豪宅

今年春天受到普遍的財務不確定性影響，房屋買家在恐慌與擔憂情緒下開始退出房地產交易，導致房市陷入困境。圖為密西根州一處房屋掛出「降價求售」的牌子。(路透)

春季本是美國房地產 市場旺季，但今年卻不然。受到普遍的財務不確定性影響，房屋買家在恐慌與擔憂情緒下開始退出房地產交易，導致房市陷入困境。由於擔心房市崩盤，佛羅里達州居民甚至紛紛出售數百萬元海景豪宅，待售房源飆升，可能進一步促使房價 下跌。

每日郵報(Daily Mail)報導，近期股市因川普總統不可測的關稅 措施，波動有如搭雲霄飛車，國人投資和退休儲蓄也大受影響，這種不確定性已讓潛在購屋者卻步。

其中，購屋者埃弗薩 (Joel Efosa)原本決定買下佛州奧蘭多受火災毀損的房屋，打算拆舊屋建新屋，但他因擔心關稅政策可能導致經濟衰退而在上周取消合約。他說：「我們決定終止合約，暫時對所有新建築項目抱持觀望態度，看看關稅會帶來什麼後果。」

埃弗薩認為美國房市走向不樂觀，甚至期待形成一場「完美風暴」，等類似2008年經濟危機重現，房市出現崩潰循環，再下手買房「撿便宜」。

Redfin經濟專家趙辰(Chen Zhao，音譯)表示，目前房貸利率和房地產市場唯一可以確定的就是極度不確定性；「白宮在關稅議題反覆無常，導致市場和利率震盪，國人對自身錢財感到不安；沒人知道接下來會發生什麼事。財務焦慮、經濟新聞快速變化、經濟衰退可能性上升，可能導致房地產市場凍結」。

在佛羅里達州，由於擔心房市崩盤，居民紛紛出售價值數百萬元的海濱別墅。其中，墨西哥灣沿岸城市蓬塔戈爾達市(Punta Gorda)在疫情期間因遠距工作者和退休人員大量湧入，曾經歷爆炸性增長，房價飆升，現在該市已呈現房價回調跡象。

ResiClub最新住房數據顯示，蓬塔戈爾達是全國58個主要房地產市場之一，其待售房屋庫存水準飆升，比2019年3月高出89%。房源激增伴隨的不祥訊號是：蓬塔戈爾達也被列為全國房價下跌風險最高的大都會區之一。

但專家提醒指出，蓬塔戈爾達目前情況與2008年房地產崩盤不同；現在發生的似乎更屬於市場調整；在經歷多年成長後出現了遲來的降溫，形成買方市場。

與此同時，從全國來看，房屋庫存仍低於新冠疫情前水準，比2019年3月低約20%。