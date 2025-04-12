我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛全福殯儀館二級大火 原因不明 暫無人傷

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才遭15所名校拒絕

川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限

編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普表示，美國大多數貿易夥伴10%的關稅可能獲得一些豁免，但強調對尋求與美國協商貿易協議的國家而言，10%的稅率已「逼近」下限。（路透）
美國總統川普表示，美國大多數貿易夥伴10%的關稅可能獲得一些豁免，但強調對尋求與美國協商貿易協議的國家而言，10%的稅率已「逼近」下限。（路透）

美國總統川普表示，美國大多數貿易夥伴10%的關稅可能獲得一些豁免，但強調對尋求與美國協商貿易協議的國家而言，10%的稅率已「逼近」下限。

川普11日在飛往美國佛羅里達州的空軍一號上向記者說：「基於一些顯而易見的原因，關稅可能有一些例外，但我想10%是下限。」川普未進一步說明「顯而易見的原因」，也未暗示將再次調整關稅措施。

川普上周對數十個國家全面開徵較高關稅，但這些關稅數小時後就延後實施。目前大多數國家適用10%基準關稅，全球第二大經濟體中國面臨的關稅則達到145%。

受川普貿易政策影響，美國股市和債市上周大起大落，但川普對金融市場動盪僅輕描淡寫。川普表示，許多人認為債市動盪是暫停課徵對等關稅的原因，但事實並非如此，並宣稱債市上周稍微失控的情況很快就由他親手解決。

川普說：「我認為金融市場目前很穩健，大家都察覺我們處於極佳狀態。」

另一方面，川普也堅稱美元「永遠」會是「首選貨幣」。

川普說：「如果某國宣布將捨棄美元，我會告訴你只需大約一通電話，他們就會重回美元懷抱，美元永遠無法拋棄。」

川普同日也接受約四小時的健康檢查，他宣稱答對認知測驗所有問題，健檢報告13日將出爐；現年78歲的川普是美國史上就職時最年長的總統。

他在華特里德國家軍事醫學中心停留了近五個小時接受健檢，事後表示：「我在那裡待了很久。我認為我的狀況非常好。」川普也說，他做了認知測驗，全部問題都正確作答，「整體上我覺得我的狀態非常好。心臟好，精神好，精神真的非常好。」

川普表示，接受認知測驗是「美國人民想看到的」，並再次批評「拜登拒絕接受」這類測驗。川普2018年在第一任期內曾公布健檢報告，當時的白宮醫生表示，川普健康狀況「整體良好」，但必須減重，並且展開每日運動計畫。

川普 關稅 拜登

上一則

美國人對中貨仰賴有多重？從微波爐到芭比娃娃都受影響

下一則

川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

延伸閱讀

川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

川普槓中國 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備
怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票
路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅
社論／川普操弄關稅 美國商界無力應對

社論／川普操弄關稅 美國商界無力應對

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有

美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕