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中美何時對話？川普談判手段恐行不通 美前外交官：引起中方強烈反感

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普11日抵達佛州棕櫚灘國際機場。（美聯社）
美國總統川普11日抵達佛州棕櫚灘國際機場。（美聯社）

面對川普總統對自家商品徵收巨額關稅，許多美國的貿易夥伴爭相做出讓步以交換更低的關稅，紛紛急電白宮與趕派官員前往華府，但其中不包含中國。北京不僅沒有尋求談判，還選擇了「奉陪到底」。NBC新聞12日報導，美中兩個世界最大經濟體不斷升級的貿易戰已對整個世界產生影響，在過去一周引發全球市場劇烈波動。

川普指稱中國長期以來透過出口遠超過進口「剝削」美國，似乎希望北京將被迫進入談判，10日向記者表示，關稅是他「重塑談判格局」的方式。不過，分析師認為，川普的做法不僅讓中方困惑，還可能阻礙溝通，並且讓美中關係進展倒退。

美國國務院前亞太副助卿、現任卡內基中國中心主任華自強（Rick Waters）表示，「這些具體的戰術及其推行的方式，在中方引起了強烈反感」，並指公開呼籲中國國家主席習近平與川普對話「根本行不通」。

在中國外交部服務的政府顧問、上海復旦大學教授吳心伯表示，北京已決定，更傾向於繼續對抗，直到華府準備妥協。如果中方讓步，美國將視為「軟弱的跡象」，並繼續施壓要求更多。

吳心伯還表示，川普的談判風格是通過咒罵、猛烈抨擊與欺壓對手來取得最大程度的讓步，中方對此也抱有強烈的厭惡感，而這種戰術強化了中方的印象，即美方正試圖阻止其發展。

經濟學人智庫（EIU）駐北京資深經濟學家徐天辰表示，美中兩國短期內不太可能開始對話。然而，隨著兩國經濟在未來幾個月感受到關稅的影響，川普和習近平可能會被激發採取行動，「這不過是在測試兩國的韌性」

華自強表示，中國至少目前願意保持耐心，並補充說，「我認為他們正為了他們所謂的鬥爭作好長期準備，即使這意味著他們將付出代價」。

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川普 關稅 習近平

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