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逆風支持 波蘭總統挺關稅政策如「休克療法」 讚川普是俄烏和平機會

編譯羅方妤／即時報導
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波蘭總統杜達上月26日在華沙蕭邦機場準備搭機訪義大利前對媒體發言。（歐新社）
波蘭總統杜達上月26日在華沙蕭邦機場準備搭機訪義大利前對媒體發言。（歐新社）

即將卸任的波蘭總統杜達接受英國天空新聞採訪。他不同於其他國家批評關稅政策，反而力挺美國總統川普。杜達將川普的關稅政策比喻為「休克療法」（shock therapy），呼籲盟友必須「保持冷靜」。他也堅信，實現烏克蘭和平的唯一機會在於這位美國領袖。杜達自2015年以來上任近10年，歷經美國總統川普第一和第二任期，對川普的欽佩之情絲毫未減。

杜達在波蘭首都華沙總統府受訪。他形容川普的關稅政策是「休克療法」，是這位「取得重大商業成功」的人所採取的談判戰略，而川普現在將它帶到政治領域。

杜達說，歐洲政治人物或許不習慣這樣，但川普要對美國納稅人負責，而非對歐洲領袖負責，盟友面臨新的跨大西洋運作方式必須「保持冷靜」。

至於和俄羅斯總統普亭的談判，杜達確信川普了解普亭。他表示，川普在首個總統任期內就中止俄國通往德國的「北溪二號」天然氣管線專案，重挫俄國國營俄羅斯天然氣公司（Gazprom）以阻撓普亭的能源野心，足以證明川普知曉俄國痛處。

有鑑於歐洲領袖未能透過明斯克協議進行和平談判，杜達認為現在這個責任落到川普肩上。他說：「如果有人能迫使俄羅斯結束戰爭，最有可能的只有美國總統。」

杜達表示：「問題是他是否有足夠決心做到這點，因為在歐洲，身為目睹俄羅斯侵略烏克蘭的鄰國，和平的公平持久也非常重要。」

杜達距離卸任僅剩數周，波蘭將在今年5月選出新任總統。

川普 俄羅斯 普亭

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