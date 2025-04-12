在台灣開公司共和黨金主：被32%關稅嚇到 但不怪川普

川普總統2日宣布對美國貿易夥伴全面開徵對等關稅。(路透)

川普 總統2日宣布對美國貿易夥伴全面開徵對等關稅 ，在台灣開公司的德州共和黨金主李文(David Lavine)大為意外。李文說，如果關稅持續實施幾個月，工廠可能被迫停運，「(對台灣開徵)32%關稅底下，我們是活不了的」。然而，李文不怪川普，還說關稅不會一直維持，「我們要看的是最終目標，還有整體情勢。」

華盛頓郵報11日報導，雖然將受到關稅措施衝擊，但某些川普支持者並未動搖，由此可見基本盤對川普的高度信任。

去年秋天參加川普選前造勢活動時，賓州婦人凱西‧麥康尼爾(Kathy McConnell)對於超市物價飛漲抱怨連連，看好川普上台後能改善問題。川普如今祭出關稅措施恐讓物價再度上漲，這波股市動盪則讓麥康尼爾退休金 帳戶存款一度縮水幅度達到8%，64歲的她想著可能必須延後退休。

但是麥康尼爾對於現況並不生氣，她說：「如果這麼做可以讓其他國家公平對待我們，我覺得沒關係。」

報導指出，關稅政策反覆為川普政治影響力帶來迄今最險峻的挑戰之一，挺川派盟友之間出現分裂，但對川普死忠的基本盤卻信心穩固。過去一周，主張降低物價的政治人物對美國民眾提出大哉問，詢問美國人民是否願意為了重整全球貿易而接受經濟痛苦，不少川普支持者回答說非常樂意犧牲。川普後來已經宣布關稅暫停。

報導指出，前總統拜登執政期間大力批評通膨高漲的某些「讓美國再度偉大」(MAGA)網紅，如今紛紛對美國民眾說，生活可以過得簡單一點。過去對日常生活開銷變貴感到氣憤的共和黨選民，現在則說願意給川普較長時間理出頭緒。

川普9日宣布關稅暫停90天之後，高盛集團(Goldman Sachs)經濟專家仍估計美國經濟有45%機會陷入衰退。

川普突然宣布關稅暫停，獲得不少盟友大力稱讚，認為這是讓其他國家願意上談判桌的妙招。

某些盟友聲稱，向來都覺得關稅只是川普的短暫措施而已。李文便說，關稅是川普「交易的藝術」(The Art of the Deal)談判手段，「現在已經奏效」。