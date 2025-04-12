已有15國提案…美曝與台灣談關稅 川普對與中國達協議樂觀

川普（左）雖暫緩對75國實施對等關稅，但對中國則不斷升高關稅，中國也予回擊，川普能否到習近平（右）電話，尚難預料。（路透）

美中關稅 戰對峙情勢拉高，但美國也分別與各國展開貿易談判。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)11日表示，對中國的反應很遺憾，但並不讓人意外。葛里爾11日已與越南談過，他表示11日也與以色列和台灣的貿易代表會面。

過去數年，台灣對美國都有高額的貿易順差，2024年台灣對美國出口達1163億美元，貿易順差為739億美元，是美國第六大貿易逆差對象。

有學者認為，美國先選定與以色列、台灣等國先談，將台灣視為區域安全的重要夥伴，因為台灣是半導體的重鎮，也是位於抗中第一島鏈的核心。

白宮11日舉行記者會，媒體提問美國是否與某一國家即將達成首個關稅協議，白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)11日表示，協商正在進行中，「進展良好」。葛里爾也向她證實，在短短幾天內，超過15國已提出關稅協議提案。

媒體詢問，川普 稱與習近平 關係很好，也願意直接與習近平對話，為什麼川普不直接打給習近平？李維特說，川普過去所言都是真的，也認為，如果中國願意與美國談判，是釋出善意(gracious)的舉動；如果中國繼續報復下去，對中國不會有利。

媒體詢問，川普是不是在等習近平打給他？李維特不願評論，但她說，川普已經表達的非常清楚，他開放與中國談判，川普對與中國達成協議感到樂觀。

對於媒體進一步追問，既然美中沒有對話，川普為何樂觀認為中國希望與美國達成協議？李威特重複說，「他(川普)對此感到樂觀」。

葛里爾11日接受美國福斯新聞(Fox News)訪問時也說，很遺憾中國有這樣的反應(對美國徵收125%關稅)，但不令人非常意外；葛里爾說，除了中國，沒有國家報復美國的對等關稅，這也是為什麼中國現在獨樹一格。

主持人指出，美國向中國進口許多產品，包括智慧型手機、筆記型電腦、遊戲主機，以及玩具等，認為關稅可能為美國市場帶來很大的衝擊；葛里爾則說，他明白美國向中國進口很多產品，這也點出情況的緊急，美國已經變得依賴中國。

至於外界分析關稅可能造成美國民眾每戶增加4800美元的開支，葛里爾認為，這多數是華爾街分析師的分析，認為他們不客觀；葛里爾也指出，川普在第一任期時向中國徵收很多關稅，當時也有很多雷同的預測，但都沒有成真，反倒是通膨降低了。

葛里爾表示，貿易代表署的工作人員目前依世界不同地區，與各自的對口討論，回應每個國家所提出的建議，提議如何與美國有更多貿易；貿易代表署目前正在分析各國提出的條件，並與他們溝通，以期能獲得結果，讓川普能夠完成最後的協議。

葛里爾說，假如川普認為結果是好的，川普就會接受，不然就會徵收對等關稅，「這就是我們接下來90天要做的」。

葛里爾也透露說，他11日會先與以色列的貿易代表見面，再與台灣的貿易代表會面；對此，台灣駐美代表處則表示，沒有評論。

葛里爾日前在聯邦眾議院歲計委員會的聽證會上表示，他已與墨西哥、厄瓜多、歐盟、南韓等國家的代表會面，並指出，目前已有超過75個國家與川普政府聯繫，希望討論消除進口美國產品的市場障礙。