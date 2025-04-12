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美中槓上 各國降息、產業援助、促買國貨應對經濟衰退

編譯陳韻涵／綜合報導
關稅戰引發的貿易戰，促成各國消費者愛用國貨，以避免高額關稅。圖為加拿大的酒商促消費者購買國貨。(路透)
關稅戰引發的貿易戰，促成各國消費者愛用國貨，以避免高額關稅。圖為加拿大的酒商促消費者購買國貨。(路透)

應對美國與中國之間的貿易戰升級，各國採取降息、產業援助、多買國貨等措施，支撐本國經濟且準備應對可能的經濟衰退。

華爾街日報(WSJ)報導，印度、紐西蘭和菲律賓央行本周率先降息，未來幾天預計還會有更多央行跟進。

南韓政府宣布一項3兆韓元（約20億美元）的緊急支援措施，旨在補貼南韓汽車製造業；澳洲、西班牙和加拿大等國政府呼籲消費者購買國貨，以取代進口食品與居家用品，支持面臨困難的本土企業。

加拿大甚至計畫利用對美徵收新關稅的資金，補貼受美國關稅影響的汽車勞工薪資。

美中關稅龍爭虎鬥，互不相讓；美國對中國商品徵收145%關稅，中國也不甘示弱對美國商品調高125%關稅，並指美國若再進一步提高關稅稅率，會被全世界當作「笑話」。

美國關稅可能壓縮經濟成長並打擊中國的出口銷量，中國擴大支援境內工廠。

電子商務公司「京東集團」(JD.com)表示，未來一年將從中國公司購買約270億元的商品。

中國人民銀行(People's Bank of China，央行)讓人民幣兌美元貶值，藉此刺激出口，而外界普遍預期北京政府將加大借款與支出力道，以抵消貿易走緩的影響。

中國國家主席習近平11日表示，打關稅戰沒有贏家，「中國不畏懼任何無理打壓」。

種種措施表明，各國逐漸憂慮全球經濟嚴重衰退，而金融股市動蕩讓壓力更大，英格蘭銀行(Bank of England，央行)10日延後從其資產購買組合中出售英國政府債券的計畫，並將其歸咎於美債拋售引發債市波動。

人們認為關稅生效拖累全球經濟，而若美中關稅戰日益升溫，或川普再次檢查他對貿易夥伴徵收「對等」關稅的計畫，全球經濟可能陷入衰退。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學者11日發布報告指出，2025年全球成長率可能降至2.2%，遠低於通常代表全球經濟衰退的2.5%門檻。

凱投宏觀表示，「這在很大程度上取決於各國能夠在多大程度上，與美國達成貿易協定以降低關稅。」

關稅戰引發的貿易戰，促成各國消費者愛用國貨，以避免高額關稅。圖為木材標明美國製造...
關稅戰引發的貿易戰，促成各國消費者愛用國貨，以避免高額關稅。圖為木材標明美國製造。(歐新社)

關稅 央行 降息

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