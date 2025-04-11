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中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

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中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

記者廖士鋒／即時報導
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中國再度提升對美國的增加關稅。圖為位於中國江蘇省連雲港的一家成衣工廠。（路透）
中國再度提升對美國的增加關稅。圖為位於中國江蘇省連雲港的一家成衣工廠。（路透）

美國與中國關稅戰越演越烈，中國官方11日宣布，對美國的增加關稅提高到125%，達到此波美國增加對中國關稅同樣的幅度。中方強調，鑒於在目前關稅水準下，美國輸中國商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

中國國務院關稅稅則委員會11日下午發布公告，2025年4月10日，美國政府宣佈對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。美方對中國加徵畸高關稅，「嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法」。

根據中國相關法規，經中國國務院批准，自2025年4月12日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。有關事項包含調整「國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告」（稅委會公告2025年第5號）規定的加徵關稅稅率。

新的增加關稅幅度，由84%提高至125%。官方並指，鑒於在目前關稅水準下，美國輸中國商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

中國官方還指，其他事項按照「國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告」（稅委會公告2025年第4號）執行。

關稅 國務院

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