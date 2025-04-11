川普的貿易談判主帥換成貝森特 華爾街指望財長撐住

財政部長貝森特現在顯然成了美國貿易談判的主力大將，負責相關談判協商。（路透）

財政部長貝森特沒有直接參與設定自二戰前以來的最高關稅 稅率，不過他現在顯然成了美國貿易談判的主力大將，負責相關談判協商，避免先前設定的關稅再度落實。

在美股連連暴跌之際，貝森特這位前避險基金經理人近日已躍升美國總統川普 顧問群裡的頭號人物。金融業中位高權重的摩根大通執行長戴蒙，周三在福斯財經網節目上點名呼籲讓貝森特來領頭與貿易夥伴起草協議。川普說他看了這節目。

去年11月，盧特尼克（Howard Lutnick）顯然是「貿易沙皇」，當時獲川普提命為商務部長並「領導的關稅與貿易政策」。到最近，白宮 貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）看似已成為主導者，他在4月2日發布的互惠關稅政策中扮演了關鍵角色，川普甚至將當天稱為「解放日」。

不過到本周三（9日），貝森特最先代表美國政府在白宮召開記者會，詳細介紹川普決定暫停大部分對等關稅90天、以便進行談判；在周四的內閣會議上，川普稱貝森特和商務部長盧特尼克是「正在研究協議的人」，而貝森特在會上表示，財政部、商務部和美國貿易代表處將「制定一個流程」。他還重申，川普將直接參與談判。

對貝森特而言，這是突如其來的轉變。近幾周，他原本是與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）一同主導與共和黨國會議員就稅收方案的協商，而非主導貿易領域。

貝森特本周稍早曾說，「我沒有參與4月2日宣布的那些數字的計算」。當時股市暴跌，美債殖利率飆升，引發外界對經濟衰退甚至金融危機的擔憂。在被選定為財政部長之前，貝森特說過，川普關稅策略是「先升級-再降級」。

現在，貝森特將直接與美國貿易夥伴協商。川普任命貝森特以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）領導與日本的談判。貝森特說，除了日本之外，南韓、越南和印度也是優先談判國家，並強調這些國家地理上包圍著中國—而中國目前正面臨145%關稅衝擊，尚未有解決之道。

貝森特周三表示：「我會在很多關稅議題上擔任主導談判角色」。

目前尚不清楚，這一策略轉變以及貝森特的重要角色，到底是早有布局的「大棋局」，還是對華爾街暴跌的迅速反應。

Stifel華盛頓政策首席策略師加德納表示，貝森特角色的提升是「對投資人來說是一個令人鼓舞的訊號」。

自4月2日公告以來，貝森特多次在媒體訪問中強調，已有數十個國家主動聯繫華府要求談判，並勸告貿易夥伴避免報復。他在表態中刻意避談：這項新的高額關稅牆會不會長期存在，以及是否會促成製造業回流美國，而這些是納瓦羅一貫推動的主張。

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