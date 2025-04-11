亞馬遜：賣家關稅成本轉嫁消費者 中國貨品將大漲

亞馬遜坦承，許多賣家都把商品增加的關稅成本轉嫁到消費者身上，買家對於來自中國的商品要有漲價的心理準備。（路透）

線上零售巨擘亞馬遜 的執行長傑西(Andy Jassy) 表示，該公司正在消化總統川普 對等關稅 的影響，認為第三方賣家會將成本轉嫁給消費者，所以消費者要做好中國貨品價格會大幅漲價的準備。

傑西10日接受CNBC採訪時說，照他的理解，對等關稅的影響是根據貨品來源國家而定，但賣家肯定會將成本轉嫁給消費者。

亞馬遜的第三方市場由數以百萬個賣家組成，占亞馬遜網上銷售產品的60%左右，其中許多賣家是在中國，又或消費者透過網上直接向中國購買產品。

傑西表示，在關稅不確定的背景下，亞馬遜已採取「一些戰略性、前瞻性的庫存採購，以便以較低的價格為客戶獲取盡可能多的商品」，同時並希望重新協商部分採購訂單的條款，以保持其網站上的低價。

他又說，在川普宣布徵收關稅後，亞馬遜已取消一些直接向中國供應商採購的進口訂單，但部分家居用品及廚房配件供應商的產品，雖已準備好在裝運港口由亞馬遜提貨，但卻收到「供應商中心」內部系統通知，訂單已被取消。

傑西指出，已看到有部分消費者因為預期價格上漲而囤積商品，但是否形成趨勢，目前仍有待觀察。他說，在某些類別中確實看到有些人提前購買，但很難知道這是否只是數據異常，也不知道這種情況會持續多久。

他表示，盡管亞馬遜約在五年前就開始其供應鏈多元化的進程，從多個市場採購貨品，「而不僅僅是一個國家(中國)」。然而，隨著美中關稅戰的升級，購物者將不得不為中國產品支付更多費用。

代表3000多個亞馬遜賣家的深圳市跨境電子商務協會會長王馨10日也向路透表示，由於關稅問題，在亞馬遜銷售產品的中國公司，已計畫向美國消費者提高價格。

她說，「這不僅僅是一個稅收問題，而是整個成本結構完全不堪重負，任何人想要在美國市場生存都會非常困難」。