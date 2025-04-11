白宮：對中關稅達145% 小包裹增至120%

在美中巨大的關稅陰影下，許多企業的訂單和出貨，都受到影響。圖為位於中國江蘇省連雲港的一家成衣工廠。（路透）

白宮 10日澄清，對中國關稅 稅率是125%，加上先前懲罰中國對芬太尼(fentanyl)打擊不力而加徵的20%關稅，等於中國關稅達到145%。此外，對於價格800元以下的小額包裹，關稅增至120%。

川普 宣布對800元以下的小包裹取消免關稅待遇，自5月2日起按價格徵收120%關稅，高於先前公告的90%。華府將對5月2日到6月1日進口的貨物，徵收120%關稅或每件100元，6月1日之後進口的包裹每件要付200元。

小包裹關稅調高，將衝擊美國消費者常用的中國跨境電商平台，如Temu和Shein。

自由股市智庫加圖研究所(Cato Institute)的學者認為，取消小額包裹豁免關稅，代表「有效提高對美國消費者收稅，並大幅延長貨運時間」。

白宮另表示，已與兩國談判接近達成貿易協議；川普總統威脅，不與美國磋商協議的國家，其關稅將從基本關稅10%再加回去。

「今日美國報」報導，川普政府強調與多國達成貿易協定的可能性，但美中貿易戰卻不斷升級。

川普10日在內閣會議上說：「我們等著瞧中國會如何應對，我們希望能夠達成協議。他們真的在很長一段時間裡，都占我們便宜且欺騙我們。」

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席哈塞特(Kevin Hassett)10日表示，美國已收到來自將近20個國家的「嚴肅」貿易協定提議，且有跡象表明川普引發的全球貿易戰漸趨和緩，其中兩項協定「就快完成」。

哈塞特另告訴消費者新聞與商業頻道(CNBC)，在談判貿易協定的前提之下，大多數國家的關稅可能維持在10%的基本稅率。

川普9日宣布暫停對75個國家徵收對等關稅90天，這些國家並未報復美國的新關稅，而原先宣布報復美國關稅的歐盟隨後也宣布，報復關稅將暫停90天。

川普10日揚言，各國若不在90天的期限內與美國政府談判貿易協定，新關稅暫停將出現變數。

川普說：「若我們不能達成想要或必須談到的協定，對雙方都有好處，必須對雙方都有利，那麼我們就會回到原來的稅率。」

當被問到華府與第一個外國達成關稅協定的進展時，川普回應「非常接近」，但未透露細節。

此外，川普也未排除延長新關稅暫停90天期限。他說：「我們必須等著看，到時會發生什麼事。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等川普談判團隊，對各國前來談判充滿信心；貝森特9日表示，新關稅首次宣布的一周內，約有75個國家派員洽談貿易協定。