美媒：美債崩跌 促成川普關稅政策急轉彎重要原因

白宮經濟顧問哈塞特說，川普總統不想美國陷入蕭條，所以暫停對其他國家的對等關稅。(路透)

美國總統川普 在宣布對等關稅 生效後約13個小時後突然宣布，對等關稅延後90天實施。儘管川普聲稱這些國家都打電話來「求饒」，因此決定暫緩實施關稅。但根據華爾街日報以及多個消息來源透露，當中涉及多個因素，尤其是美債的崩跌。

華爾街日報指出，川普知道上周公布廣泛又嚴苛的關稅計畫可能導致經濟衰退，但他不願看到經濟蕭條。

但是債券市場的崩跌，讓川普認識到最終會帶來經濟蕭條，加上商界領袖的施壓，財長貝森特(Scott Bessent)也協助說服了川普，認為應與貿易夥伴談判關稅問題，結果讓川普的對等關稅政策急轉彎。

促使川普改變主意是多種因素結合的結果，首先是逃不過市場力量的制約，除了股市連續幾天劇烈波動外，更重要的是美債。

川普上任以來，貝森特與富商馬斯克一再重申殖利率 的重要性，進一步強化債券市場影響力。然而對等關稅生效後，美債非但沒有成為避風港，10年期公債殖利率更在亞洲交易時段上揚20個基點，30年期殖利率在3天內大漲近60個基點，一度飆破5%，進一步為川普政府帶來壓力。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)10日向CNBC承認，促使川普暫緩實施關稅的原因之一是債券市場的暴跌。由於市場猜測日本或中國等主要美債持有者正在拋售，8日(周二)至9日(周三)10年期美國公債殖利率飆升至5%以上。

另一因素是愈來愈多盟友商界領袖公開反對關稅政策，包括馬斯克在內。

華爾街日報指出，從8日晚間至9日下午，川普及其貿易顧問陸續與多位共和黨議員及外國領袖通話，他們對全球市場震盪及經濟衰退風險升高表達憂慮。美國摩根大通集團(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)在福斯新聞的訪談節目中警告，「對等關稅導致經濟衰退是很可能的結果」。

而最終的關鍵人物就是財長貝森特，因為唯一能夠說服川普的就是他。