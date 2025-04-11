川普貿易戰團隊大洗牌 財政部長扮白臉 商務部長扮黑臉

川普總統(左)這次挑起全球貿易戰，團隊中有兩位主要角色，財政部長貝森特(左二)及商務部長盧特尼克(右)。(美聯社)

Politico新聞網站10日報導，川普 貿易團隊出現大洗牌，知情人士透露，對沖基金經理出身的財政部長貝森特(Scott Bessent)，過去這段時間一直擔任白宮 與金融市場之間的溝通橋梁，接下來將持續扮演「白臉」且居主導地位；被華爾街 罵翻的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)則扮「黑臉」；走民粹路線的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)遭到邊緣化。

盧特尼克與納瓦羅地位雙雙降低，反映了川普關稅措施本周引發全球市場混亂之後，白宮貿易團隊如今轉為傾向貝森特主張的「自由貿易」政策。一名消息人士說，身為鷹派的納瓦羅獻策依然獲得川普採納，納瓦羅激進的民粹主義也讓川普欽佩，但這不代表納瓦羅處於主導地位。另一名消息人士表示，白宮認為盧特尼克刁鑽個性能在談判裡發揮作用。

主張「自由貿易」與「保護主義」的兩派人馬，在白宮內部一直彼此較勁；白宮貿易團隊目前還面臨可信度受挫的問題，因為連續幾周釋放訊息混淆導致市場波動，美國貿易夥伴與金融界領袖紛紛感到無所適從，不了解白宮與川普究竟想要什麼。

一名前任川普政府官員說：「川普喜歡先製造混亂，然後平靜，再度混亂，又恢復平靜，讓大家捉摸不定。」

報導指出，貝森特6日專程跑到佛羅里達州面見川普，設法在新一波關稅生效之前力勸川普改變心意；貝森特在執政團隊裡儼然已成為一股安定力量、能跟金融圈溝通的聲音。

華爾街日報10日報導，75歲的納瓦羅地位雖然降低但未出局，科技富豪馬斯克(Elon Musk)罵納瓦羅是「白癡」，但是納瓦羅的忠心與強硬立場卻深獲川普賞識。