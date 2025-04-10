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美中關稅戰誰先低頭？CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

編譯徐榆涵／即時報導
圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。（美聯社）
圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

美國總統川普9日宣布暫緩對多國加徵關稅，白宮指出已與數十個國家接觸，未來數周將展開通話與談判，但中國卻是唯一未被納入對話的國家，目前已對中國加徵高達145%關稅。對此CNN報導，白宮官員透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意。他認為，是中國選擇報復與升級，才導致目前緊張局勢。

CNN報導，全球前兩大經濟體之間的貿易戰火迅速升高，雙方都堅持己見，互不讓步，持續角力誰該先開口求和。

白宮兩名高層官員向CNN透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意。他認為，是中國選擇報復與升級，才導致目前緊張局勢。

知情人士透露，這項立場已明確傳達給中方將近2個月。美方團隊清楚表示，應由中國國家主席習近平主動致電川普，方能啟動高層對話。但據3名熟悉中美溝通情況的消息人士指出，北京方面至今仍多次拒絕安排元首級通話。

據川普團隊研判，習近平不願被外界視為「低聲下氣」主動求談，是談判遲遲無法展開的最大障礙之一。

儘管如此，川普仍對達成「重大協議」抱有期待。他希望藉此提高美國出口、打擊芬太尼流入，並重整TikTok在美國的營運架構。川普10日在白宮一場活動中表示：「中國想談，只是不知道該怎麼開口。他們是很驕傲的一群人。」

此外有消息人士透露，川普政府早已向中方具體提供美方希望對接的官員名單，但北京方面始終不願妥協。

緊張局勢進一步升溫的是，根據美國國務卿魯比歐所述，先前他與中國外長王毅的通話內容在中方發布的新聞稿中出現「扭曲」。中方聲稱，魯比歐在通話中被警告「不得越界」，但魯比歐反駁道：「這根本沒發生，至少在通話中沒有。也許是他們的翻譯故意沒那樣翻。」

目前雙方雖仍透過中國駐美大使進行部分溝通，但缺乏元首或部長級的正式聯絡管道，使安排高層通話成為一大難題。

兩位白宮高階官員向CNN表示，川普雖希望由領導人層級展開對話，但若能帶來實質成果，他也願意從較低層級的溝通開始。

儘管川普政府官員稱，將由川普決定何時展開對話，但顯然目前球在中國手裡。只是北京方面並不這麼認為。

中國商務部發言人10日表示，「談判的大門始終敞開，但對話必須建立在相互尊重和平等的基礎上」。稱「如果美方選擇對抗，中方將堅決應對。施壓、威脅與勒索不是與中國打交道的方式。」

在雙方僵持之際，白宮一名高階官員透露，美方近期將貿易談判重心轉向日本、南韓與越南，藉以加大對北京的戰略壓力。

多名美國現任與前任官員皆未排除啟動一條「突襲式」的溝通管道，為川習通話鋪路的可能性。但前美國官員指出，若無法讓中方確認習近平不會陷入外交羞辱或措手不及的場面，任何高層通話都難以成行，尤其是在烏克蘭總統澤倫斯基此前於白宮遭到川普「當面訓斥」的背景之下。

川普第一任期的副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）和國安會官員托賓（Liza Tobin）將這場分歧形容為「混亂的分手」與「零和賽局」，稱結果將對全球帶來後果。他們表示，這兩個超級大國勢均力敵，但目標不同。

他們說，「儘管川普在貿易戰中占上風，習近平卻在一些可能更具深遠影響的領域取得進展：人工智慧、先進製造業，以及必須具備的軍事力量，這些力量將有助於奪取世界上最重要的土地——台灣。」

川普 白宮 習近平

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