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關稅暫緩帶美股上沖下洗 川普內線交易？白宮：別玩黨派把戲

編譯尤寶琪／即時報導
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參院情報委員會民主黨參議員謝安達和同僚致函白宮，呼籲對川普公開喊買股票其後股市大漲，是否涉及內線交易展開調查；白宮則斥為黨派把戲。(路透)
參院情報委員會民主黨參議員謝安達和同僚致函白宮，呼籲對川普公開喊買股票其後股市大漲，是否涉及內線交易展開調查；白宮則斥為黨派把戲。(路透)

美國總統川普9日宣布暫停他的對等關稅90天後，民主黨要求國會對涉嫌內線交易展開調查，白宮隨即出面嚴厲批評民主黨玩弄「黨派把戲」。

川普在宣布暫停對等關稅之前，在自家的社群媒體「真實社群」(Truth Social)上發文寫道：「冷靜點，一切都會沒事的。美國會比以往更強大、更美好！」以及「現在是買股票的好時機」。結果川普宣布暫停關稅後，股市大漲，若聽川普的話9日上午買股票，可能會賺翻。

白宮發言人德賽(Kush Desai)被福斯數位新聞(Fox News Digital)問及民主黨聲稱川普操控股市時說：「面對媒體不斷散布的恐慌，美國總統有責任向市場和美國人保證他們的經濟安全。民主黨幾十年來一直譴責中國的欺騙行為，現在他們卻在玩黨派把戲，而不是慶祝川普總統9日採取果斷行動，成功把中國逼到角落。 」

參院情報委員會民主黨參議員謝安達(Adam Schiff)和亞利桑納州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)，10日致信給白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)以及美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)，呼籲對潛在的內線交易進行調查。

兩位參議員寫道：「這一系列事件引發了嚴重的法律和道德問題。總統、他的家人與他的顧問擁有獨特的優勢，可以了解並利用非公開資訊，來決定他們的投資決策，」

隨著川普正如火如荼的和全球各國領導人針對對等關稅進行談判的同時，他暫停了一些在歷史上曾對美國商品設置了貿易壁壘國家所推出的較高關稅，目前關稅降至10%。

不過，中國並未被列入暫停加徵關稅的名單中，反而是在對美國徵收額外關稅進行報復後，被徵收更高的145%關稅。

「我會盡我所能去查明真相，」長年以來一直是川普對手的謝安達，在與「時代」(TIME)雜誌談到調查總統涉嫌內幕交易時說：「家族迷因幣(meme coin)和其他東西，都屬於內線交易或能中飽私囊的東西。我希望很快就能找到答案。」

關稅 川普 民主黨

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