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美國公債市場動盪 是迫使川普關稅髮夾彎的最後一根稻草

編譯任中原／綜合外電
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總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

總統川普跟金融市場「鬥雞」了一個星期，9日終於因為他所發動的這場多戰線貿易戰在經濟、金融及政治面上都已經玩不下去，不得不宣布暫停90天實施，給了市場一段喘息的時間，也讓美國有了跟各國談判的空間。

川普的對等關稅政策髮夾彎，對他而言是一大挫敗，也顯示川普面對投資人、國會議員及背後金主的強力反彈之下，不得不做出讓步。

市場專家指出，這證明川普關注金融市場動向，而且他意識到自己已經走過頭；這也意味著金融市場仍擁有令他心生畏懼的力量。

國會原本全力支持川普的共和黨議員，驟然間將砲口轉向川普，民主黨議員也終於找到反擊的機會。

投資人以及川普在企業界的支持者對他發動造反，包括馬斯克、科技鉅子，連白宮幕僚都加入反對陣營。

川普本周一已經開始調整作法，包括指示關稅「鴿派」兼華爾街的代言人財政部長貝森特主管貿易談判事務，而關稅「鷹派」白宮高級貿易顧問納瓦羅則被涼在一邊。

但真正迫使川普大迴轉的原因，在於美國公債市場本周湧現賣壓，克魯曼、桑默斯等多位經濟學家紛紛發出「金融危機」警告。川普可以忍受美股大跌，然而一旦債市崩跌，川普絕對淡定不起。一方面是因為公債殖利率上升，將使財政更加困窘；更嚴重的是連最安全的美國公債都慘遭大賣，意味著金融市場可能出現一些破口，迫使投資人無所不賣。

另外，摩根大通執行長戴蒙警告美國可能陷入衰退，也是使川普改弦易轍的原因之一。企業界雖獲得喘息，但仍表示川普關稅政策所引發的痙攣並未徹底消除，10%的普及式關稅也並未取消，對中國的貿易戰持續升高，而且對汽車、藥品等部門式關稅也仍不明朗，諸多不確定性仍影響企業界的貿易、採購，以及投資決策。

川普 關稅 白宮

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