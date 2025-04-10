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川普喊卡對等關稅 馬斯克1表情符號洩心境、華爾街大咖讚教科書級示範

編譯盧思綸／即時報導
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馬斯克。(路透)
馬斯克。(路透)

川普總統9日暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴實施全面10%關稅，唯獨中國商品關稅被加碼到125%。延緩消息激勵全球股市反彈，華爾街大咖和商界巨頭紛紛回應，有「小巴菲特」之稱的艾克曼大讚川普「教科書級示範」；川普好兄弟馬斯克的回應則意味深長，他轉推一則質疑未來4年可能像「瘋狂過山車」的貼文，給出一個「100分」的表情符號。

商業內幕報導，避險基金億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）在X發文表示：「這次@realDonaldTrump操盤手法精采絕倫，完全是《交易的藝術》教科書級示範。」

隨後，艾克曼在另一則貼文談到：「川普做法的最大好處在於，現在美國清楚誰是值得合作的貿易夥伴，又是誰在搞事情。」他說：「中國已經證明自己是惡意行為者，我們的談判對手也嚐到，若不拆除貿易壁壘會是什麼下場。這是接下來90天貿易談判的完美起手式。」

艾克曼繼續說：「建議中國，拿起電話打給總統川普，川普是強硬但公平的談判者。中國拖得越久、反擊越激烈，結果對中國更不利。」

至於馬斯克，曾開嗆支持大規模關稅的川普官員納瓦羅是白癡，則在川普政策急轉彎後，在狗狗幣共同創辦人馬庫斯（Billy Markus）X貼文底下留言。

馬庫斯以帳號Shibetoshi Nakamoto發文寫道：「接下來4年會像坐瘋狂雲霄飛車一樣，對吧？」馬斯克留言只給出一個「100分」的表情符號。

川普盟友馬斯克在X回應狗狗幣共同創辦人馬庫斯貼文。圖／截自@BillyM2k在Ｘ...
川普盟友馬斯克在X回應狗狗幣共同創辦人馬庫斯貼文。圖／截自@BillyM2k在Ｘ的貼文

線上支付平台PayPal與企業用社群Yammer的共同創辦人塞克斯（David Sacks），他也是川普政府的加密貨幣沙皇，在X發文稱關稅政策逆轉是川普的重大勝利。

塞克斯批評外界唱衰，「他們預測會有『黑色星期一』，結果並未發生；他們對8日盤中短暫修正就雀躍不已。他們寧願市場和經濟崩盤，也盼著川普失敗。」

塞克斯接著表示，「幸運的是，他們的希望破滅了。川普證明自己是對的。中國被孤立，其餘國家則排隊與美國重啟談判」。他還說：「你覺得如果川普好聲好氣會有這樣的結果嗎？或說聲『拜託拜託』？不可能。這是唯一能重寫全球貿易規則的方式。川普再次證明他對所有事都是對的！」

畢馬威會計師事務所美國分所（KPMG US）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）則警告，美國仍「未能逃脫關稅帶來的問題」。

史萬克提到，現在實際關稅在暫緩期間反而比最初對等關稅情況「還要高」，因為對中國的關稅仍然。她指出，「雖然部分貿易可能會往第三國中轉，但現在的實際稅率最高達30.5%，比我們對最壞情況的預估還糟。」

避險基金Tolou Capital Management創辦人哈基米安（Spencer Hakimian）則對川普關稅反覆變化感到不滿，他在X發文諷刺：「又回到原點。什麼都沒完成，什麼也沒改變，但我們卻宣稱自己贏了，真棒。」

川普 關稅 馬斯克

上一則

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