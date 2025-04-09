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真反彈還是死貓反彈？單日暴漲在以往崩盤期間都曾出現

衛報：2原因 中國不太可能先退讓貿易戰

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普表示，他考慮暫緩實施時，曾和美國財長貝森特、商務部長盧特尼克討論過。(路透)
川普表示，他考慮暫緩實施時，曾和美國財長貝森特、商務部長盧特尼克討論過。(路透)

川普總統周三突然宣布，除中國外，對其他貿易夥伴所祭出的額外對等關稅暫緩90天。這樣的急轉彎，對川普自己來說是一記當頭棒喝。他原本宣稱要替美國人「解放」脫離公平的全球貿易秩序，自認為只有他敢出手改造。

如今川普選擇至少部分讓步，可見在他的代表性政策上，川普依然難擋來自投資人、國會議員和金主的反撲。

川普自己說，他這幾天一直在考慮是否緩徵，最後決定是在「周三一早」拍板。

原因一：市場發揮制衡力

他說自己之所以轉彎，是因為「大家開始……有點怕了」。

「我覺得大家有點反應過度了，開始有些緊張兮兮（yippie）。」他說，最後「發自內心」決定暫緩。

SLC資產管理公司主管穆拉基（Dec Mullarkey）說：「這證明他會看市場反應，也知道自己什麼時候太超過。這對市場制衡上是個好現象──市場還是有力量，不輕易屈服。」

原因二：金主反彈

投資人和部分美國企業金主，包括科技富豪、白宮重要顧問馬斯克（Elon Musk）在內，對川普極端保護主義政策的反彈聲浪愈演愈烈。

川普表示，他考慮暫緩實施時，曾和美國財長貝森特、商務部長盧特尼克討論過，並未提到貿易顧問納瓦洛。一向主張強硬貿易政策的納瓦洛最近在英國金融時報撰文警告，川普不是在談判。

原因三：美國公債不安

川普周三解釋他改變立場時說：「即使債市看起來『很美』，但我昨晚看到大家開始有點不安。」

福斯新聞記者加斯帕里諾（Charlie Gasparino）指出，川普是在債市出現令人擔憂的變化後選擇退讓。

原因四：戴蒙警告美國經濟可能步入衰退

他還說，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前在Fox Business受訪的談話，也讓他改變想法。戴蒙當時警告，美國經濟很可能正步入衰退。

戴蒙說：「我態度保持冷靜，但如果情況沒有進展，可能會變得更糟。」

大西洋（The Atlantic）評道，川普這波對等關稅若真施展什麼籌碼，如今籌碼也落在對手那邊。「對手現在看清楚了：他也許瘋狂，但還沒瘋到敢賭上一場全面性的全球經濟崩潰」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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