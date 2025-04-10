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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普急煞 暫緩對等關稅90天 但對中將漲到125%

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統政策急轉彎，宣布暫緩實施對75國對等關稅，但針對中國關稅則提高到125%。中國前一天則宣布報復美國增加關稅到84%。（美聯社）
川普總統政策急轉彎，宣布暫緩實施對75國對等關稅，但針對中國關稅則提高到125%。中國前一天則宣布報復美國增加關稅到84%。（美聯社）

川普總統9日突然宣布暫緩75國的對等關稅90天，期間徵收10％的基本關稅；但為了反制中國的報復性關稅，將開徵中國125%的關稅。美國股市9日下午受此激勵，三大指數全都飆漲，補回4.8兆元市值。

道瓊指數大漲近3000點

這個政策大翻轉，立即令華爾街振奮，道瓊指數9日收盤大漲近3000點，創下 2020年3月以來最大漲幅；史坦普500指數同樣飆漲9.52%；那斯達克指數大漲 12.16%，創下自2001年1月以來的最大單日漲幅。

股市在川普總統2日宣布對等關稅內容後連續收黑，9日中午川普突然宣布暫緩對多國實施...
股市在川普總統2日宣布對等關稅內容後連續收黑，9日中午川普突然宣布暫緩對多國實施對等關稅，各指數都立即飆漲。（路透）

股市在川普總統2日宣布對等關稅內容後連續收黑，9日中午川普突然宣布暫緩對多國實施...
股市在川普總統2日宣布對等關稅內容後連續收黑，9日中午川普突然宣布暫緩對多國實施對等關稅，各指數都立即飆漲。（美聯社）

自從川普宣布對等關稅政策之後，全球股市低迷，美股也接連重挫，逼近熊市，不過川普9日上午卻在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，「大家冷靜！所有事情都會迎刃而解。美國會變得前所未有地更大和更好！」川普也說，現在是買進的絕佳時機。

川普隨即在9日下午再度發文，指基於中國不尊重全球市場，他決定提高向中國徵收的關稅至125%，且立即生效。

前一天，中國商務部宣布對美國商品徵收84%的報復關稅。

川普也表示，已有逾75國聯繫美國代表，包括美國商務部、財政部和貿易代表署，希望針對貿易、貿易障礙、關稅、貨幣操縱和非關稅障礙談判，而這些國家並未向美國提出任何報復行動。他已授權暫緩90天對等關稅，期間會大幅降低對等關稅至10%，同樣是立即生效。

對此，川普稍晚在白宮出席公開活動，面對媒體提問時表示，他之所以會做出這樣的決定，因為他感到人們變得有點失控（jumping out of line）、有點害怕（afraid）；川普也說，他8日晚上有觀察債券市場，認為人們有些不安（queasy）。

不過，川普還是堅持他認為關稅政策是正確的，指美國的貿易逆差不能持續，這是必須要完成的工作；川普說，做這件事需要膽量，國家也需要膽量撐過轉換期，所以他才會說，「大家冷靜，一切都會沒事的。」

至於美國反制中國將關稅提高至125%，川普說他針對那些沒有反制的國家提出90天的暫緩，因為他曾向這些國家說過，如果採取報復，美國就會加倍奉還，這就是他對中國採取的行動。

川普也說，他相信中國想要與美國談判，只是不知道該怎麼做，指中國國家主席習近平是名很驕傲的人，但相信中國會找到方法來與美國談判。

至於加拿大也向美國開徵報復性關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則向媒體表示，加拿大和墨西哥都在暫緩徵收對等關稅的名單之上。

關稅 川普 商務部

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中國強硬回擊 對美關稅提高到84%已生效

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