我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普暫緩關稅前稱「買進好時機」美股急拉 參議員要查內線交易

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股在川普宣布暫停實施對等關稅90天後，應聲大漲，道瓊工業指數更創下上漲點數紀錄。（路透）
美股在川普宣布暫停實施對等關稅90天後，應聲大漲，道瓊工業指數更創下上漲點數紀錄。（路透）

川普總統9日宣布關稅暫停90天之前數小時，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「現在是買股票的好時機。」暫停關稅的消息美東時間下午1時過後一公布，美股立即止跌回升，市值回血大約4.8兆，三大指數短短幾分鐘內全面上揚：那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)上漲12%，創下24年最佳單日紀錄；史坦普500指數(S&P 500)也漲9.5%，是2008年以來最大單日漲幅；道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲2963點，漲幅7.9%，寫下2020年以來最亮麗單日表現。

川普9日早上9時37分呼籲民眾買股票的發文裡附註「DJT」縮寫，這是川普全名的縮寫，也是「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)在股票市場的股票代碼。川普發文時，「川普媒體科技集團」股價這個月已經走跌將近13%，暫停關稅的消息公布後，股價在9日當中上漲超過20%。「川普媒體科技集團」是「真實社群」的母公司。

參院情報委員會參議員謝安達（ Adam Schiff）9日已要求國會深入調查，其中是否涉及內線交易或人為操作。謝安達表示他盡快調查，包括川普家屬的加密貨幣或是其他人，因此獲利。

華爾街日報報導，那斯達克綜合指數上漲12%，是2001年1月3日以來最佳單日紀錄，也是那斯達克史上第二高的單日漲幅。

美股「科技七雄」(Magnificent Seven)市值總共恢復1.8兆，也創下紀錄。輝達(Nvidia)增加4400億市值的表現領先群雄，股價則上漲19%。特斯拉(Tesla)股價上漲23%，蘋果公司(Apple)、Meta股票各漲大約15%。

CNBC新聞頻道分析，9日上午聽了川普建議而買進股票的投資人，幾個小時之後都賺翻。

股市開盤後不久，川普上午9時37分發文，寫道：「現在是買股票的好時機(THIS IS A GREAT TIME TO BUY)。」當時「川普媒體科技集團」股價為16.69元，但暫停關稅消息公布後漲到20.40元，漲幅22.2%，是今年以來單日最大漲幅。

報導指出，如果投資人在川普上午發文時，花1000元買進「川普媒體科技集團」股票，盤中在最高點賣出可得1222元。

特斯拉股價在川普上午發文時為226.27元，9日盤後交易飆至274.69元，漲幅大約21.4%。

川普在宣布暫緩實施對等關稅前數小時貼文，稱現在正是買進時刻，結尾用了他名字縮寫D...
川普在宣布暫緩實施對等關稅前數小時貼文，稱現在正是買進時刻，結尾用了他名字縮寫DJT，這個縮寫剛好也是他擁有的媒體股票代號。（取自Truth Social）

川普 關稅 那斯達克

上一則

美債券市場浮警訊 關鍵18小時轉變讓川普僅對中國開戰

下一則

中國強硬回擊 對美關稅提高到84%已生效

延伸閱讀

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
川普：將對藥物課重大關稅 藥廠就會離開中國來美國

川普：將對藥物課重大關稅 藥廠就會離開中國來美國
一味討霸權歡心 台淪邊緣人

一味討霸權歡心 台淪邊緣人
川普願見習近平「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

川普願見習近平「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域