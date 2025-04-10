川普暫緩關稅前稱「買進好時機」美股急拉 參議員要查內線交易

美股在川普宣布暫停實施對等關稅90天後，應聲大漲，道瓊工業指數更創下上漲點數紀錄。（路透）

川普 總統9日宣布關稅 暫停90天之前數小時，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「現在是買股票的好時機。」暫停關稅的消息美東時間下午1時過後一公布，美股立即止跌回升，市值回血大約4.8兆，三大指數短短幾分鐘內全面上揚：那斯達克 綜合指數(Nasdaq composite)上漲12%，創下24年最佳單日紀錄；史坦普500指數(S&P 500)也漲9.5%，是2008年以來最大單日漲幅；道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)上漲2963點，漲幅7.9%，寫下2020年以來最亮麗單日表現。

川普9日早上9時37分呼籲民眾買股票的發文裡附註「DJT」縮寫，這是川普全名的縮寫，也是「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)在股票市場的股票代碼。川普發文時，「川普媒體科技集團」股價這個月已經走跌將近13%，暫停關稅的消息公布後，股價在9日當中上漲超過20%。「川普媒體科技集團」是「真實社群」的母公司。

參院情報委員會參議員謝安達（ Adam Schiff）9日已要求國會深入調查，其中是否涉及內線交易或人為操作。謝安達表示他盡快調查，包括川普家屬的加密貨幣或是其他人，因此獲利。

華爾街日報報導，那斯達克綜合指數上漲12%，是2001年1月3日以來最佳單日紀錄，也是那斯達克史上第二高的單日漲幅。

美股「科技七雄」(Magnificent Seven)市值總共恢復1.8兆，也創下紀錄。輝達(Nvidia)增加4400億市值的表現領先群雄，股價則上漲19%。特斯拉(Tesla)股價上漲23%，蘋果公司(Apple)、Meta股票各漲大約15%。

CNBC新聞頻道分析，9日上午聽了川普建議而買進股票的投資人，幾個小時之後都賺翻。

股市開盤後不久，川普上午9時37分發文，寫道：「現在是買股票的好時機(THIS IS A GREAT TIME TO BUY)。」當時「川普媒體科技集團」股價為16.69元，但暫停關稅消息公布後漲到20.40元，漲幅22.2%，是今年以來單日最大漲幅。

報導指出，如果投資人在川普上午發文時，花1000元買進「川普媒體科技集團」股票，盤中在最高點賣出可得1222元。