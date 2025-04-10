我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普稱關稅每天讓美國進帳20億 分析說不可能

編譯盧炯燊／綜合報導
川普稱對等關稅實施後可每天賺進20億元稅收，但衛報分析，其實在提高關稅後進口到美國的貨物必然減少，稅收可能不增反減。照片為加州的布商。（歐新社）
川普稱對等關稅實施後可每天賺進20億元稅收，但衛報分析，其實在提高關稅後進口到美國的貨物必然減少，稅收可能不增反減。照片為加州的布商。（歐新社）

總統川普祭出「對等關稅」重創全球金融、經貿市場，面對各界的批評聲浪，他8日出席共和黨全國委員會晚宴時表示「美國正在靠關稅發大財」，現在已每天賺進幾乎20億元。如往常一樣，他沒有提出明確證據佐證，也無具體說明是如何計算出來。

英國「衛報」(Guardian)資深經濟記者一篇分析指出，美國藉關稅每天獲得20億元的可能性微乎其微，甚至永遠不可能實現。這篇分析是以川普仍未宣布暫停徵收對等關稅90天的數據計算出來。

分析指出首先有個時間點，川普的10%基準關稅是於4月5日生效，對一些國家的對等關稅（包括對中國進口產品徵收104%關稅）是於美東時間4月9日0時1分開始生效。但已在港口裝船並運往美國的貨物獲得豁免，由於從中國海運至少需要兩個星期，故此任何被徵收104%關稅的進口商品，都可能需要等待一段時間才能實行。

其次是增加收入的規模。美國財政部的數據顯示，關稅及某些消費稅(excise taxes)，到本月為止平均每天約為 2 億元。在整個2月份(即川普正式上任後的一個月)共獲得72.5億元，而自去年10月1日美國財年開始以來的大約6個月內，關稅和消費稅的收入為750億元，遠遠低於川普所說的7000億元(即平均每天20億元)的年度數字。

川普最有可能的計算方式是：去年美國進口約3.2兆元商品。如果對全部價值4389億元的中國進口商品徵收104% 關稅，那將增加約4565億元，即每天增加約 12.5 億元。另外對剩餘產品徵收10%關稅，每天將增加8億元，即使不考慮對其他近60個貿易夥伴加徵的關稅以及鋼鐵和汽車稅，每天已超過20億元。

然而，達到這種收入的可能性很小，因為徵收關稅會導致進口急劇下降，關稅所得不增反減。

關稅也可能反噬美國經濟，在經濟衰退風險不斷增加的情況下，對就業造成嚴重影響，對提高聯邦稅收產生了抑制作用。經濟專家也一致認為，向進口貨徵收關稅最終是由美國消費者「埋單」。

經濟研究人員根據美國過去關稅收入，以及新關稅政策內容，推估根本不可能達成川普所說...
經濟研究人員根據美國過去關稅收入，以及新關稅政策內容，推估根本不可能達成川普所說每天可有20億元關稅收入。（路透）

關稅 川普 財政部

上一則

投資人拋售換現金 美債「避險天堂」地位失靈

下一則

暫緩關稅不知情？白宮貿易代表國會聽證被批外行

延伸閱讀

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
川普：將對藥物課重大關稅 藥廠就會離開中國來美國

川普：將對藥物課重大關稅 藥廠就會離開中國來美國
一味討霸權歡心 台淪邊緣人

一味討霸權歡心 台淪邊緣人
川普願見習近平「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

川普願見習近平「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域