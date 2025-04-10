川普稱關稅每天讓美國進帳20億 分析說不可能

川普稱對等關稅實施後可每天賺進20億元稅收，但衛報分析，其實在提高關稅後進口到美國的貨物必然減少，稅收可能不增反減。照片為加州的布商。（歐新社）

總統川普 祭出「對等關稅 」重創全球金融、經貿市場，面對各界的批評聲浪，他8日出席共和黨全國委員會晚宴時表示「美國正在靠關稅發大財」，現在已每天賺進幾乎20億元。如往常一樣，他沒有提出明確證據佐證，也無具體說明是如何計算出來。

英國「衛報」(Guardian)資深經濟記者一篇分析指出，美國藉關稅每天獲得20億元的可能性微乎其微，甚至永遠不可能實現。這篇分析是以川普仍未宣布暫停徵收對等關稅90天的數據計算出來。

分析指出首先有個時間點，川普的10%基準關稅是於4月5日生效，對一些國家的對等關稅（包括對中國進口產品徵收104%關稅）是於美東時間4月9日0時1分開始生效。但已在港口裝船並運往美國的貨物獲得豁免，由於從中國海運至少需要兩個星期，故此任何被徵收104%關稅的進口商品，都可能需要等待一段時間才能實行。

其次是增加收入的規模。美國財政部 的數據顯示，關稅及某些消費稅(excise taxes)，到本月為止平均每天約為 2 億元。在整個2月份(即川普正式上任後的一個月)共獲得72.5億元，而自去年10月1日美國財年開始以來的大約6個月內，關稅和消費稅的收入為750億元，遠遠低於川普所說的7000億元(即平均每天20億元)的年度數字。

川普最有可能的計算方式是：去年美國進口約3.2兆元商品。如果對全部價值4389億元的中國進口商品徵收104% 關稅，那將增加約4565億元，即每天增加約 12.5 億元。另外對剩餘產品徵收10%關稅，每天將增加8億元，即使不考慮對其他近60個貿易夥伴加徵的關稅以及鋼鐵和汽車稅，每天已超過20億元。

然而，達到這種收入的可能性很小，因為徵收關稅會導致進口急劇下降，關稅所得不增反減。