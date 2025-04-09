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川普突改口暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

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川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普總統9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，他表示，這是當天早上與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長貝森特（Scott Bessent）討論後所作出的決定。

CNN報導，川普9日下午透露，「這幾天我一直在思考這件事，今天早上與貝森特、盧特尼克及其他一些非常專業的人士討論後，整個決定大概在今天早上就定案了，並寫下這份聲明。」

他強調，「（聲明）是出自內心的文字。我認為寫得不錯，也非常有誠意，目的是讓這個決定對全世界、對我們都是一件好事。我們不想傷害那些不該被傷害的國家，他們也都想談判。」

然而當CNN記者追問川普是否因為股市動盪才做出暫緩關稅的決定時，川普未明說股市表現是否為促使他改變關稅政策的主因。

至於川普為何暫緩關稅，CNN引述消息人士指出，因美國公債市場出現動盪跡象，財政部內部拉響警報，是促使川普決定暫緩關稅的重要關鍵。

據悉，貝森特在川普宣布決策前與其會面，並直接表達對債市拋售潮的憂慮。稍早白宮經濟官員也已就美債拋售加劇的情況向川普簡報。

美國公債一向被視為全球經濟危機或市場波動時的「避風港」，但近來卻出現加速拋售現象，引發市場與政府高層的高度關注。分析指出，當前川普政府推行的關稅政策，引起部分國家對美國長期安全與經濟同盟關係的質疑，而這也反映在投資人對美債的信心動搖。

川普在記者會上坦言自己有關注債券市場動態，並表示「這個市場非常棘手」。

財政部尤其關切10年期公債殖利率飆升的情況，因為殖利率上升意味著美國消費者將面臨房貸、企業融資等借貸成本的增加，恐進一步對經濟造成壓力。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 關稅

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