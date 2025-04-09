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能逆轉川普關稅？美國會提案60天內撤銷措施 CNN揭過關機率

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普8日晚間出席共和黨政治行動委員會晚宴發表演說。（美聯社）
總統川普8日晚間出席共和黨政治行動委員會晚宴發表演說。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統川普祭出大規模關稅震盪全球股市，這是他第二任期首度引發共和黨人反彈，共和黨議員更連手民主黨人提出一項法案，要求白宮說明關稅措施正當理由，並且賦予議員在新關稅上路的60天內予以否決。不過，這項法案闖關成功機率很小。

根據政治新聞網Axios，共和黨內布拉斯加州眾議員貝肯（Don Bacon）提案，除非經過國會批准通過，否則總統施加的關稅將在60天內自動失效。這項法案已經獲得至少12名眾院共和黨人考慮支持。

在參議院方面，民主黨議員肯特威爾（Maria Cantwell）及共和黨議員葛拉斯里（Charles Grassley）也提出一項法案，要求白宮說明實施關稅正當性，並且賦予議員在60天內否決關稅措施的權力。目前有7名共和黨人簽署支持。

不過，這項參院法案在近期獲得批准的可能性相當渺茫。儘管已有足夠共和黨人願意與民主黨合作推動法案，足以突破阻撓議事手段，但距離推翻白宮否決權所需的67票門檻，仍然不足。

此外，國會議員提出以眾參兩院投票終止關稅的方式，究竟是否能真正奏效，目前也尚不明朗。

川普以貿易失衡構成國家緊急狀態為由，援引1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）作為開徵關稅依據。同時，川普結合1974年貿易法（Trade Act of 1974），這項法案授權總統在獲得國會同意的情況下談判貿易協定，並在限定時間內實施關稅。

美國憲法明文規定，國會擁有「課徵與徵收稅款、關稅、進口稅與消費稅的權力」，同時也有權「規範對外貿易」。

但自第一次世界大戰以來，國會便開始將部分權力讓渡給總統，授權總統可對敵國實施貿易管制。

而在1930年史慕特霍利關稅法案（Smoot-Hawley Tariff Act）被視為加深經濟大蕭條的原因後，國會則開始將更多關稅相關權力交給總統。

數十年來，隨著更多相關法案相繼通過，川普如今幾乎主張擁有全面權力，可自行對全球各國加徵關稅。

目前除了關稅以外，大多數稅收依然必須經由國會審議通過。

關稅 共和黨 川普

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