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前美財長桑默斯促川普撤回關稅 警告股市還會蒸發數兆美元

編譯劉忠勇／綜合外電
桑默斯說，美國發生經濟衰退的可能性高於不會發生的機率。（美聯社）
桑默斯說，美國發生經濟衰退的可能性高於不會發生的機率。（美聯社）

美國前財政部長桑默斯警告，由於調升關稅的措施已經上路，美國經濟如今很可能正步入衰退，恐怕會有多達200萬人失業。

他在彭博電視受訪時說：「美國發生經濟衰退的可能性高於不會發生的機率，一旦進入衰退，預料會額外出現200萬失業人口。」「每個家庭的所得損失可能超過5,000美元。」

桑默斯也是哈佛大學教授、彭博電視的付費評論員。他指出，美國總統川普提出的關稅方案，規模甚至超過1930年讓經濟大蕭條雪上加霜的水準，未來幾周美國將面臨「非常重大的抉擇」。他說，最好現在就「撤銷這些已宣布的政策」。

他表示，金融市場對關稅衝擊的反應「極其明確」，只要傳出關稅可望寬減的消息，股市就大漲；反之，一有關稅確定實施的消息就大跌。

桑默斯說：「如果進入衰退，我們很可能會看到市場下探到遠低於目前的水準。」他也說：「我不認為這波跌勢已經到底。」

他說，美國經濟走弱還會帶來其他負面效應，包括預算赤字擴大。「我們將看到財政壓力擴散，不只高風險企業受影響，全球經濟中高風險國家也會受到波及。」

市場「警訊」

對於美國經濟低迷是否可能演變為金融危機，桑默斯說「很難判斷」，但他強調，自2007至2009年金融風暴以來，美國的監管已趨嚴格，重點在確保金融機構資本充足，以及整體金融體系的「運作管道」維持正常。

桑默斯說：「我對市場內部的運作健全性比較不擔心，真正令人警惕的是市場所釋放出的外部訊號，而我認為這是一種警訊。」

他說，若企業主管和學界領袖沒有跳出來對當前政策表達關切，市場本身「就是最重要的預警訊號」。

他指出，這可能是美國「首次出現由自己政策引發的經濟衰退」，「這次的困境不是外在世界造成的，而是川普總統和其政府的言行所導致。我想，歷史上沒有什麼先例可對照這種做法。」

他強調，只要川普政府能夠撤回這些「失策」，美國經濟「就有可能大幅回歸常態」。

「成績普通的學生」也懂的經濟學

桑默斯說：「這一點都不複雜。」對中產階級大幅加稅，還伴隨著高度不確定性，這些因素會讓企業受到打擊、經濟走下坡，「這是初階經濟學的概念，任何成績普通的學生都知道，這樣的情況代表供給面衝擊，會導致物價上漲和失業上升。」

他警告，若美國關稅真的回到二戰前水準，將對美國和全球經濟帶來「極為沉重的代價」。「如果這些政策真的全部落實，市場損失將以兆美元計，而股市反映的，只是這類政策對經濟造成損失的極小一部分。」

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