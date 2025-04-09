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川普關稅+港口費推高成本 亞洲買家減少採購美國農產品

編譯易起宇／綜合外電
川普計劃對中國船隻課徵的港口費，加上對亞洲國家全面課徵的關稅，正讓亞洲買家減少購買美國農產品。 （歐新社）
川普計劃對中國船隻課徵的港口費，加上對亞洲國家全面課徵的關稅，正讓亞洲買家減少購買美國農產品。 （歐新社）

由於美國川普政府計劃對與中國有關船隻徵收費用，並對主要貿易夥伴國家全面課徵進口關稅，引發不確定性，並抑制對美國產品的需求，亞洲買家正在減少購買美國農產品。

路透報導，川普計劃透過對中國相關船隻課徵高達150萬美元的港口費來復甦美國造船業，已迫使出口商四處尋覓非中國籍船隻，並導致運費成本升高，反而削弱了美國農產品的需求。

除了對美國產品課徵34%報復關稅的中國，是美國農產品的最大進口國外，包括日本、南韓和泰國等亞洲國家，向來也大舉購買美國小麥、玉米和黃豆粉。

堪薩斯州的貨運顧問歐尼爾表示，「這讓美國現在對全球超過一半的船隊來說不具吸引力」。由於費用問題迫在眉睫，船東和營運商不願提供美國港口4、5、6月的報價。

貿易商表示，雖然其他亞洲穀物進口國預料不會像中國一樣對美國課徵報復關稅，但船隻數量有限和貿易戰不確定性，已影響到他們的採購。

一名新加坡貿易商表示：「現在大多數的進口商都不願承擔從美國進口的風險。航運成本已升高，貿易戰又有太多不確定性。」

另一名新加坡貿易商則說：「我們嘗試調度先前訂好的船隻，來將美國小麥運輸到東南亞。我們必須支付更高費用來取得非中國籍船隻。因此我們現在必須對美國穀物打上一個大大的No。」

關稅 新加坡 川普

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