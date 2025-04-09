川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

美國總統川普周二（8日）在全國共和黨國會委員會晚宴演講。(路透)

川普 總統的關稅 政策導致全球金融市場崩盤混亂，也讓美國的外交關係陷入疑慮。但川普迄今無意調整政策，還沾沾自喜宣稱，各國「正拍著我馬屁」請求協商。

川普周二（8日）在全國共和黨 國會委員會晚宴的演講中，對於經濟動盪情勢隻字未提，而是向共和黨大佬們表示，他的對等關稅計畫進展順利。

川普在談話中，短暫把針鋒相對的進口關稅稱為「世界大戰」，接著多次向共和黨同僚們保證一切都很順利。他繼續表示，各國「極度想要」達成協議，美國的貿易夥伴正排隊等著協商。

川普表示：「我告訴你們，這些國家正在打電話給我們，拍著我馬屁（kissing my ass）。他們正極度渴望達成協議。『拜託、拜託，先生，達成協議，我會做任何事情。』」

川普稍後在演講中表示，「我們將對藥品課徵關稅，一旦我們這麼做，他們就會急忙趕來。我們比其他任何人都有優勢，因為我們的市場很大。我們很快就會宣布對藥品徵收高額關稅。」

川普也吹捧自己對中國進口品課徵104%關稅，主張美國被那些對美國有大量貿易順差的國家「敲竹槓」。

川普說：「他們從前處處坑我們，現在輪到我們反過來坑他們了。」接著他說，中國將向美國國庫付一大筆錢，「不要讓他們一直跟你們說，這是對我們的人民課稅。我討厭這樣說。」