「大賣空」本尊：貿易戰美國最有勝算 川普可予取予求

美國決定與中國硬碰硬，川普總統宣布9日起再加徵中國商品50%關稅，使課徵中國的關稅累計達到104%。圖為川普8日在白宮接見煤礦工人。（歐新社）

電影「大賣空」本尊、投資人艾斯曼（Steve Eisman）本周表示，在愈演愈烈的貿易戰 ，美國最有勝算，美國總統川普 居於上風，可以在未來的關稅 協商中予取予求。

艾斯曼認為，各國終將讓步，接受白宮的要求，否則會面臨比美國更嚴重的經濟災難。

他周二說：「大家都會回歸理性的原因在於，貿易戰中大家都會受傷，但美國受傷最輕。」

艾斯曼的論據在於，美國出口占GDP比重僅11%，遠低於其他國家。他指出，歐洲多數國家出口占GDP超過30%，墨西哥和加拿大更高達35%。

他說：「那35%裡面，有25個百分點是對美出口，這兩個國家根本沒籌碼可言。」他說：「如果雙方能理性談判，川普大致上會達成他的目的。」

若艾斯曼的看法無誤，美國在貿易戰之下表現將優於其他國家，對投資美國的人也有勝算。

他的看法和市場普遍的疑慮形成對比。許多分析認為，美國奉行無差別關稅策略，可能會讓自身在國際市場日益邊緣化。德意志銀行甚至警告，美元恐面臨一場「信心危機」，近期美元兌多種主要貨幣轉為走弱。

針對關稅政策是否會削弱美國的全球和美元地位時，艾斯曼反駁說：「我認為，要終結美元全球儲備貨幣的地位，所需要的條件之多到難以想像。要終結也得有替代品——但目前根本沒有。不是加密幣，也不是中國公債，更不是歐洲或義大利的債券。」