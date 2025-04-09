中國反制關稅升級戰 官媒：至少已準備6招

美中關稅戰開打，目前都未出現任何一方讓步跡象。中方表示反制手段很多，可能大幅限縮美國農產品和文化產業進口。圖為上海街頭的年輕人。（歐新社）

美中關稅 戰即將對撞，中國官媒新華社旗下帳號「牛彈琴」8日透露，若美升級關稅，中國官方至少準備「六大招」反制，包括加徵大豆、高粱等農產品關稅，禁止美國禽肉和電影輸入，暫停合作打擊芬太尼等。

不過，離岸人民幣應聲大貶至7.3779，為歷史最低價，貶幅0.45%。

中共 黨媒「人民日報」也發表鐘聲評論文章喊話，施壓和威脅絕不是和中方打交道的正確方式。

據「牛彈琴」文章稱，有關具體對美關稅反制措施，「中方已經準備了至少六大招」，包括大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅，和禁止美禽肉輸往中國、暫停合作打擊芬太尼、服貿領域反制措施、禁止進口美國電影、調查美企在中國知識產權獲益情況。

牛彈琴引述消息人士指，鑑於美國頻繁爆發禽流感 ，相關方面強烈建議中方禁止進口美國禽肉。另外，由於美方再次威脅加徵關稅，中國政府正考慮停止與美方的芬太尼合作，因為美方抹黑、甩鍋、推責，嚴重損害合作基礎。

消息人士說，服貿領域反制措施包括限制美公司參與採購、展開法律諮詢等業務合作。鑒於美相關企業在華獲得巨大壟斷利益，中國有關部門研究對美企在華知識產權獲益情況展開調查。

牛彈琴文章指，「很簡單，來而不往非禮也」。「這是一場偉大博弈，是福不是禍，是禍躲不過，若這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那就須勇敢面對」。

文章還稱，「現在的中國已不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國」，強調「這個世界，出來混，總是要還的，關稅戰帶給美國的風暴，才剛開始。」

人民日報抨擊，美方所謂對等關稅搞的是美國獨霸。中方從不惹事，但也不怕事。