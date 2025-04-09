美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

美國對中國104％關稅生效第一時間，大陸官媒隨即發文強調中美談判大門並未關上。（美聯社）

美國對中國加徵104%關稅 已於台北時間今日中午12時01分生效，央視旗下新媒體「玉淵譚天」於12時01分發文稱，「美對華加徵關稅已經超過100%。中國人不喜歡施壓和威脅，我們不惹事，也不怕事」。文章引述「消息人士」說法稱，中國針對美國威脅升級對華關稅的回應，有兩個信息點格外值得關注：「奉陪到底」，但談判的大門並未關上。

「玉淵譚天」指出，第一要注意一個詞：「奉陪到底」。從2月1日美國政府開始逆勢而動、加徵關稅之後，中國已經針對美國連續三輪採取了堅決反制措施。三輪下來，一共20多個反制措施。這些反制是被迫的，也是合理合情合法的。

第二，關於對話。「玉淵譚天」表示，「談判的大門，我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式。」

文章稱，大陸對外經濟貿易大學教授崔凡表示，當前，美國政府就是妄圖與各國開展一對一雙邊談判，利用優勢談判地位，各個擊破。中國作為全球第一大貿易體，不示弱，不退讓，本身就是向世界展現維護多邊貿易體制的堅定決心，這也是中國的大國責任。

「玉淵譚天」強調，「關稅戰就是發展之戰。發展是世界各國的普遍權利，而不是美國的專利。我們要做的，是捍衛我們的發展權利，是捍衛我們的經濟繼續企穩向好。」