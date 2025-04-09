觀察站／關稅大戰…美中面臨「火車對撞」台海更凶險

川普政府對於台灣課徵32%對等關稅。(路透)

川普 總統重返白宮以來，已對中國徵收104%關稅 ，他還預告將終止所有與中方要求的會談。北京則從最初小心翼翼地接招、相對克制的反制，到回嗆「奉陪到底」，轉向先打再談。「川習會」難度愈來愈高，影響所及，台灣也須謹慎以對。

川普對全球高舉關稅大棒，已取得部分成效。財長貝森特說，已有約70國與美接洽，但在9日新關稅上路前，預料不會達成任何協議。川普的真正用意是逼各國求和，扭轉美國貿易逆差，這招數對反制條件不足的小國或許有用，對中國卻未必見效。

在川普祭出對等關稅前，中國還傾向先談後打、邊打邊談，沒有放棄談判的機會。直到川普對等關稅的重手一出，對中國加徵關稅累計達54%，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。冷戰時代即有所謂「鐵幕稅」，當關稅加到極限就沒得談只有打了，這個極限就是48%的關稅水準。川普對等關稅上架，已超過極限，等同脫鉤了，再多的關稅意義也不大，北京於是轉向先打再談。

中國轉向先打思維的關鍵宣告，是7月7日人民日報題為「集中精力辦好自己的事」評論員文章。在中共 黨喉舌文章序列中，無署名評論員文章級別最高，等於發出中共中央最高意志。文章強調，美濫施關稅將造成衝擊，但「天塌不下來」，因為中國對美出口比率已降至14.7%，同時中國是全球150多國的主要貿易夥伴，又有內需市場後盾。

上文描述北京立場很清晰，即中國沒有關上談判大門，但美國要極限施壓，中國不會退讓，更不會心存僥倖，因為早已做了應對的準備。而在中國商務部、外交部接連表態後，預料很快就會對川普再加徵的關稅祭出對等報復，全球前兩大經濟體也面臨「火車對撞」的衝突風險。

傳美中雙方有意推動6月「川習生日峰會」，如今已被關稅戰的硝煙蓋過。目前看來，川習上半年會面的機會渺茫，若下半年雙方談判有進展，也許年底南韓APEC是舉行川習會的時機。但從美中台關係看，台海近期緊繃，原有望在川習會獲得管控，但如今川習會難料，缺少美國因素的關切和平衡，台海前景也更難預料。