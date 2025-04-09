馬斯克勸阻關稅無效 傳川普接受財長建言 重心轉談判

財政部長貝森特(左)建議川普(中)將重心放在以關稅談判換取最大利益，川普似乎有所鬆動。右為商務部長盧特尼克。(路透)

川普 總統的頭號支持者、科技大亨馬斯克 (Elon Musk)7日引用經濟學家傅利曼一段知名影片，含蓄批評川普的關稅 保護主義措施。華盛頓郵報指出，馬斯克曾向川普請願，希望阻止全面實施對等關稅，卻失敗。政治新聞網Politico報導，財政部長貝森特(Scott Bessent)溫言建議川普將重心放在以談判換取最大利益，川普似乎有所鬆動。貝森特8日受訪時還說，約有70國與美國展開關稅協商，若他們的提案切實可行，就可望達成一些不錯的協議。

華郵引述知情人士指出，許多支持川普重返白宮的企業與科技領袖都對川普決定推行對等關稅感到震驚，也對自己無法對貿易政策發揮更大影響力而感到失望。

華郵指出，馬斯克身邊也有人直接向身處川普決策圈的友人提出訴求，包括副總統范斯和馬斯克。一群企業領袖上周還組成一個非正式群體希望遊說川普政府實施更溫和政策。

Politico報導，貝森特盡管對外極力捍衛關稅政策，私底下卻溫言建議川普將重心放在以談判換取最大利益；貝森特7日飛往佛州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」(Marine One)返回白宮。貝森特的觀點是「如果政府不改變方向，股市將持續惡化」，他認為「政府不需要放棄關稅政策，但必須表達談判及結束關稅的目標」。

過去幾天，川普和政府高階官員一直在呼籲民眾做好準備，迎接漫長、痛苦且可能是永久性的貿易戰，而貝森特可能是目前最積極敦促川普向焦慮的民眾傳遞「事情即將結束」訊號的人。

盡管貝森特的建議僅限於調整傳達訊息的措辭，這似乎已促使川普在公開談話中釋出更多談判空間，包括可能減少部分上周宣布的強硬貿易壁壘。

另一位知情人士提到，貝森特找川普是釐清下一步的機會，並描述在貝森特看來，川普的對等關稅是為了對外國政府施加「極限槓桿」。

貝森特7日即已表示，可能已有多達70個國家尋求與美國談判關稅，他8日下午在福斯財經新聞網(Fox Business Network)受訪時表示，這些談判可能會持續數月，直到5月甚至6月，川普將親自參與。

貝森特說：「對於那些不採取報復行動的國家，我們徵收的關稅已經不會再提高。」

白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)8日則說，在關稅談判中以日本和南韓為優先。