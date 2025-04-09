路透民調：73%認為未來半年 日常用品價格上漲

在川普總統對來自世界多數地區的進口商品徵收全面新關稅後，逾七成美國人預期各種消費品的價格會出現上漲。圖為洛杉磯市一家超市出售的花生米。(歐新社)

根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)最新民調 ，在總統川普 對來自世界多數地區的進口產品徵收全面新關稅 後，多數美國人預期各種消費品的價格會出現上漲。

這項於6日結束的為期三天民調結果顯示，有高達73%的受訪民眾認為，在針對幾乎所有進口產品徵收的新稅生效後的未來六個月內，日常購買的消費產品價格將會上漲。

只有4%的受訪者認為價格會下降，其餘的受訪民眾則認為價格不會有所改變或沒有回答這個問題。

川普上周宣布美國幾十年來最大規模關稅上調的舉動，震驚了華爾街，許多經濟學家因此預測這將會推高產品價格，並可能引發美國和世界其他國家的經濟衰退。

約57%的受訪民眾，其中有四分之一為共和黨人表示，反對新關稅；川普的新關稅對幾乎所有國家的進口產品，徵收至少10%的關稅。

另外，約39%的受訪民眾表態支持新的關稅，川普政府稱其他國家在國際貿易方面一直在利用美國的說法，有52%的受訪者表示認同。

川普經常以這種觀點來作為制定新貿易壁壘的理由，並表示他的貿易壁壘將會促進美國製造業的繁榮；但約44%的受訪民眾不同意此觀點。

多數美國人在提高關稅是否是個好主意的立場上，都是跟隨黨派意見；有半數受訪者表示，其中包括幾乎所有的共和黨人表示認同「為了上美國長期更強大，任何短期的經濟痛苦都是值得的」的說法；另一半的受訪者，其中包括幾乎所有的民主黨人，則表示不認同。