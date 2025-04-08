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對等關稅將上路 白宮：談判將為各國量身定做

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（歐新社）
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（歐新社）

美國對等關稅即將上路，目前已有約70個國家希望與川普政府談判；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）8日表示，這些談判的內容將會為各國量身定做（tailor-made），不排除討論外交、軍事等議題。

白宮8日舉行記者會，李維特表示，美國總統川普的對等關稅政策非常清楚，希望世界上所有國家，向美國提出最好的條件，他就會聆聽。

李維特說，美國只會同意對美國勞工有利，且有助於改善國家貿易逆差的協議；李維特說，其他國家更需要美國，而川普知道這一點；川普將透過美國和美國市場的籌碼，為美國人民帶來優勢。

至於有媒體提問，川普政府原來說對等關稅是不可談判的，現在為何改變想法？李維特說，川普政府一直以來都說，川普願意拿起電話溝通；李維特說，川普政府的立場沒有改變，指川普永遠都會接起來自其他國家和企業的電話。

李維特說，川普8日上午也要求其團隊為來電談判的各國量身定做貿易協議；李維特說，量身定做的貿易協議將考量各國的市場，對美的進出口。

川普8日上午在社群網路上提及「一站式購物」（one stop shopping），有媒體詢問，川普要求各國領袖來華府談判，是不是不只討論關稅，也討論外交政策？李維特說，川普對各國都會有量身定做的談判方法，也可能談判中包含外交援助、美國駐軍軍費等議題。

不過，李維特表示，這些談判將由總統的經濟團隊主導，李維特也同意，這對各國而言會是一站式購物。

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