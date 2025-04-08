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川普揮關稅大刀 美國近2兆美元企業投資承諾受威脅

中央社紐約8日綜合外電報導
川普總統2日拿著表格，解釋他的對等關稅措施。(歐新社)
川普總統2日拿著表格，解釋他的對等關稅措施。(歐新社)

自從美國總統川普去年11月贏得第2任期以來，全球企業已承諾在美國投資近2兆美元。然而在川普關稅戰愈演愈烈之下，這些龐大支出計畫可能前途未卜。

根據英國「金融時報」（Financial Times）分析，這段期間美國或外國公司承諾在美投資總額達到1兆9000億美元。相較之下，美國商務部資料顯示，至去年10月為止，美國前總統拜登（Joe Biden）任內民營企業宣布對美國製造業投資總額為9100億美元。

上述的1兆9000億美元包括日本的軟體銀行（SoftBank）去年12月承諾的1000億美元、台積電同樣承諾的1000億美元、法國海運巨擘達飛（CMA CGM）承諾的200億美元、美國的蘋果（Apple）承諾的5000億美元，以及歐美跨國車廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）承諾的50億美元。

然而，許多這些投資承諾是來自供應鏈遍布全球的公司，而川普（Donald Trump）宣布的全面關稅對象包括中國、印度和歐洲聯盟（EU）等美國貿易夥伴，使得這些企業的供應鏈易受川普關稅打擊。

儘管川普3月底表示，投資「湧入」美國是歸功於他的貿易政策。但他本月2日宣布將對來自歐盟的進口貨加徵20%關稅後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已呼籲企業暫停對美投資，等待法國政府與歐盟執行委員會（European Commission）合作提出歐盟對川普關稅的回應。他並勸企業勿試圖與華府談判豁免。

日本外務省昨天也說，日本首相石破茂當天與川普通話，「對於美國關稅措施可能削弱日本公司的投資能力表達強烈關切」。日本是美國外來投資的最大來源。

旗下有吉普（Jeep）和Ram皮卡車等品牌的斯特蘭蒂斯已宣布，基於關稅帶來的不確定性，他們將在美國5座工廠讓900名員工放無薪假，並暫停在加拿大和墨西哥的生產。

蘋果雖在2月宣布在美國投資5000億美元，但在川普宣布最新關稅措施後，其市值已蒸發3000億餘美元，因為蘋果在亞洲的供應和生產中心將受關稅衝擊。

韓國車廠現代（Hyundai）也承諾將在3年間投資210億美元在美國擴大汽車生產及鋼鐵業務，並將創造10萬個就業機會。不過，在外國製造的車輛銷往美國如今將面臨25%關稅，且川普又宣布對所有來自韓國的進口貨加徵25%關稅。

而根據軟銀的說法，他們在川普2016年首度贏得美國總統大選後承諾投資的500億美元，已被後來實際投資超越，並已在美國創造5萬多個就業機會。但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，軟銀在美國有裁員。

日本投顧公司Astris Advisory分析師布德瑞（Kirk Boodry）表示，若關稅造成市況走下坡的時間拖長，軟銀可能被迫賣資產，如同其在2020年疫情期間所為。

有些分析師則認為，川普的保護主義政策可能促使美國製造業加速獲得投資，因為各國會想辦法爭取關稅讓步。

法國管理顧問公司凱捷（Capgemini）旗下凱捷研究院（Capgemini Research Institute）今年稍早便預估，未來3年美國公司將花費1兆1000億美元將製造工作搬回美國，高於去年預估的7500億美元。

然而，華府自由市場智庫卡托研究所（Cato Institute）副主席林希康（Scott Lincicome）指出，關稅若造成企業獲利下滑、生產成本升高及美國經濟放緩，都可能影響投資意願。

他表示：「任何人以為利用這些宣布的（投資）可避免或拖延關稅，已證明是大錯特錯。沒有任何人能把（川普）宣布的關稅視為某種吸引企業進行長期投資的系統性計畫。」

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